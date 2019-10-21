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21 Ekim 2019 Pazartesi 09:33:32 | Son Güncelleme: 21 Ekim 2019 Pazartesi 09:35:49

Suç makinesi oğlunu kurtarmak için hakimliği bıraktı!

Bakırköy'de yayaları ezme suçuyla gündeme gelen babası savcı, annesi hakim olan Görkem Sertaç Göçmen, art arda işlediği suçlar nedeniyle tutuklu yargılanıyor. Anne Aynur Göçmen oğlunu savunabilmek için hakimliği bırakarak avukatlığa başladı.

Uşak Cumhuriyet Savcısı Alpay Göçmen ve eski hakim, avukat Aynur Göçmen'in oğlu Görkem Sertaç Göçmen, iddiaya göre 6 Eylül 2017'de kız arkadaşı A.A. ile Ataköy'de bir parkta tartışırken kendisine bakan yandaki kafenin işletmecisi ve çalışanlarıyla tartışmış, darp edildikten sonra da kafenin karşısında bulunan lojmana giderek 6. kattaki evinden kafeye doğru silahla ateş etmişti. O sırada parktaki Abdülhamit Pahıl, seken saçmayla hafif yaralanmıştı.

Karşılıklı şikayet üzerine Göçmen ve işletmeci Arif Özet ile çalışanı Emre Peker hakkında dava açıldı. Her 3'ü de de para cezası aldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, haziranda yeni bir iddianame hazırladı ve Görkem Sertaç Göçmen için bu kez "basit yaralama"dan 1.5 yıla kadar hapis istedi. Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya SEGBİS'le bağlanan Görkem Sertaç Göçmen, eski nişanlısının yanında hakarete uğrayıp darp edildiğini ve öfkeyle lojmana giderek iki el ateş ettiğini ancak yaralama kastıyla harekete etmediğini savundu.

'KİŞİSEL HAKLARI ZEDELENDİ'

Sanığı duruşmada, hakimliği bırakıp avukatlığa başlayan annesi Aynur Göçmen savundu. Avukat Göçmen, yapılan haberlerde sanığın masumiyet karinesi bir yana bırakılarak ebeveynlerinin mesleklerinin ön plana çıkarıldığını ve bu haberlerle müvekkilin kişisel haklarının zedelendiğini belirtti. Göçmen, bu nedenle duruşmaların basına kapalı yapılmasını talep etti. Hakim, talebi reddetti. Avukat Aynur Göçmen, müvekkilinin 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada Abdülhamit Pahıl'a yönelik eyleminden cezalandırıldığını, başka bir yaralama suçundan ceza verilmesinin mümkün olamayacağını belirtti. Hakim, dosyanın incelenmesi için kendi mahkemelerine gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

BAKIRKÖY'DE YAYALARI EZMİŞTİ

Görkem Sertaç Göçmen, geçen yıl Bakırköy'de kullandığı aracı yayaların üzerine sürerek 6 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Göçmen, 2017'de ise yine aynı ilçede bir üniversite öğrencisini bıçakla yaralama suçundan yargılanmaya devam ediyor. Aynur Göçmen, oğlunu 2017'de hemşire Leyla K.'ye, "Canımı haddinden fazla yakarsan o iğneyi g... sokarım" dediği için "kamu görevlisine hakaret" suçundan da savundu. Aynur Göçmen, bu davada, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığını, bunun tehdit suçuna girdiği şeklinde savunma yapmıştı.

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