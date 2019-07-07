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07 Temmuz 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 07 Temmuz 2019 Pazar 10:02:09

Su yerine çöp akıyor

Eskişehir’in merkezinden geçen deredeki çöp ve pis koku sorununu, büyükşehir belediyesi görmezden gelmeye devam ediyor. 3 kişinin ölümüne neden olan derenin yıllardır temizlenmemesi vatandaşları isyan ettirdi. 

Şehirdeki Ertuğrul Gazi, Sazova, Çamlıca ve Yeşiltepe mahallelerini birbirine bağlayan dere, çöpler nedeniyle adeta mikrop saçıyor. Bakımı yapılmayan dereye atılan çöpler insan sağlığı, derede yaşayan canlılar ve çevre açısından tehlike oluşturuyor.  Derenin içinde; plastik malzemeler, alkol şişeleri, poşetler ve futbol topu gibi birçok atık madde bulunuyor. 

Su yerine çöp akıyor

ÜÇ KİŞİYE MEZAR OLDU

Geçtiğimiz yıllarda biriken çöplüklerin içinde bulunan futbol toplarını almak isteyen 2 çoçuk ve bir vatandaş derede atıkların arasında hayatını kaybetmişti. Şehrin birçok noktasından kanal üzerinde gelen çöpler mahalledeki alanda toplanmaya devam ediyor. Sıcaklarının artmasıyla atıklar pis kokuya da neden olurken,  aradan geçen yıllara rağmen derenin bir türlü temizlenmemesi Tepecik ilçesine bağlı Yeşiltepe mahallesi sakinlerini isyan ettirdi. 

HİÇBİR ADIM ATILMADI 

Daha önce Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Yeşiltepe muhtarlığına gönderilen yazıda, çöplerin toplanmasının Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olduğu bildirilmişti. Ancak belediye ekipleri sorunun giderilmesi için şu ana kadar hiçbir adım atmadı. Pisliğin başka mahallelerden geldiğini ve daha fazla çocuğun hayatını kaybetmesini istemedikleri belirten muhtar Meryem Açıkgöz, “Ben bu derede eskiden balık tutup yüzüyordum, şimdi evlerde farelerden geçilmiyor. Artık çözüm istiyoruz” dedi. 

KOKUDAN DURULMUYOR 

Mahalle sakinlerinden Sezai Kıraç ise, kurumların sorumluluğu birbirine attığını ifade ederek “Sabahtan akşama kadar çocukları dereden uzak tutmaya çalışıyorum. Burada ki çöplerin altından su geçtiğini çocuk bilmiyor. Kokudan durulmuyor.  Kim temizleyecekse temizlesin. Mahalleliler olarak bir can kaybı daha yaşamak istemiyoruz” şeklinde konuştu.

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