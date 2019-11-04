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04 Kasım 2019 Pazartesi 16:39:55 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 16:40:42

Su dolu çukurda boğulan 2 kardeşe ilişkin davada hapis cezası

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, inşaat alanındaki çukura düşen 2 kardeşin ölümüne ilişkin davada yargılanan 7 sanıktan Mustafa Kar'a 5 yıl, Zeynel Dalgıç'a 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi, diğer sanıklar ise beraat etti.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, inşaat alanındaki su dolu çukura düşen 2 kardeşin ölümüne ilişkin 7 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mustafa Kar ile sanık avukatları ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı.

Sanık Mustafa Kar'ın avukatı, müvekkilinin herhangi bir suç işleme kastının olmadığını savundu.

Olaydan önce aşırı yağmur yağdığını ifade eden avukat, "Afet nitelikte bir durum olduğu ve bunun dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu bölgede çadırda yaşayan aileler olduğu kesindir. Fakat önlem alınmadığı iddialarını kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Sanık Mustafa Kar ise "Bu olaydan dolayı büyük üzüntü duydum. Suçsuzum, beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, bir inşaat firmasının saha sorumlusu Mustafa Kar'a 5 yıl, yine başka bir inşaat firmasının saha sorumlusu Zeynel Dalgıç'a da 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Diğer sanıklar D.B, M.B, Ç.A, A.D. ve C.B'nin beraatlerine hükmedildi.

Mahkeme ayrıca ceza alan 2 sanığın, "kendisinden beklenen dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmeyen davranışı" için mesleklerinin icrasını infazdan sonra 2 yıl süreyle yasaklanmasına karar verdi.

Bu arada heyet, anne Fatma Tencirlioğlu'nun da "tali kusurlu" olduğunun belirlendiğini bildirerek, hakkında soruşturma yürütülüp kamu davasının açılmasını istedi.

Olay

İzmir'in Karabağlar ilçesi Uzundere semtinde çadırda yaşayan Ali (5) ve ağabeyi Yusuf Tencirlioğlu (8), 14 Ocak 2018 tarihinde inşaat çalışmasının devam ettiği alanda yağmur suyuyla dolan yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukurda boğulmuştu.

(AA)

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