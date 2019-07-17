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17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:51:47 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:54:22

Stajyer öğretmene başörtü engeli: Bir daha gelme!

Sevinç Abla Okul Öncesi Eğitim Kurumları'na başvuran stajyer Melike Erdal, işe başlayacağı sabah yetkililer tarafından aranarak, "Gelmene gerek yok, kurumun prosedürü gereği kapalı stajyer almıyorlarmış, veliler istemiyormuş" sözlerine maruz kaldı. Yapılan muamelenin yasalara aykırı olduğunu söyleyen Çalışma Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin, mağdur olan kişilerin mutlaka yasal haklarını araması gerektiğini belirtti.

Başörtülü kadınlara yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Son dönemde sıklıkla rastladığımız çirkin muameleye bu kez bir öğretmen adayı maruz kaldı.

Başörtülerinden dolayı toplumda sözlü veya fiziksel saldırıya maruz kalan kadınların sayısı son zamanlarda bir hayli arttı.

Metroda, alışverişte, sokakta her yerde bu şiddetin muhatabı olmak zorunda kalan başörtülüler, iş hayatında da sayısız engel ile karşılaşıyor.

Bunlardan biri de Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 3. sınıf Melike Erdal... Ümitköy'deki Sevinç Abla Okul Öncesi Eğitim Kurumları tarafından önce işe alınan Erdal, staja başlayacağı sabah aranarak çalışamayacağını öğrendi. Sesini Twitter'dan duyuran Melike Erdal şu tweetleri attı:

YAPILAN MUAMELE YASAYA AYKIRI

Çalışma Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin, kamu ya da özel iş yerlerinin stajyer veya çalışanı başörtülü olduğu gerekçesiyle işe almamasının yasalara aykırı olduğunu söyledi. "Ayrımcılığa uğrayanlar iş yerinden başörtülü olduğu için alınmadığına dair yazı istemeli. Sözlü-yazılı belgelerle Savcılığa suç duyurusunda bulunmalı" diyen Tarkan Zengin, mağdurlara destek olacağını da ekledi.

Çalışma Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin, yasada yer alan hükümleri de şu şekilde hatırlattı:

- Eşit davranma ilkesi: 4857 Sayılı İş Kanunu/Madde 5 (Ek: 6/2/2014-6518/57 md.) İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz.

- İş ilişkisinde veya sona ermesinde yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranıldığında işçi, dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir.

- Feshin geçerli sebebe dayandırılması: 4857/Madde 18 - Özellikle aşağıdaki hususlar fesih için geçerli bir sebep oluşturmaz: d) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler.

Başörtüsü tacizcilerini afişe edin: Cezası 3 yıla kadar hapis

HUKUKÇULAR UYARDI: BAŞÖRTÜSÜNE SALDIRININ SONU HAPİS

Sokakta, metroda, kamu binalarında ve televizyon yayınları üzerinden başörtülülere yapılan fiziki ve sözlü saldırılar, sosyal medya sayesinde toplumun her kesiminin gündeminde. Başörtülülerin toplum içinde maruz kaldığı nefret söylemleri ve taciz olaylarını hukukçular ele aldı. Taciz olaylarının kayıt altına alınmasının önemli olduğunu söyleyen hukukçular, 3 yıla kadar hapis cezası olduğunu belirtti.

(Yenişafak)

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