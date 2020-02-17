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17 Şubat 2020 Pazartesi 18:26:22 | Son Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 18:27:11

Stajyer avukatın sosyal medya paylaşımı sonrası harekete geçildi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla avukat M.K.'nin cinsel saldırısına uğradığını iddia eden stajyer kadın avukat Öykü A.(23), Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek avukat hakkında suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık soruşturma başlattı.

Stajyer avukat sosyal medyada, “Herkese merhaba ben Öykü. İstanbul Barosu avukatlarından Av. M.K.'nın ben ve benim gibi birçok çalışanına cinsel saldırıda bulunduğunu ve tehditlerle bizi şikayetten vazgeçirmeye çalıştığını sizlere anlatacağım” yazılı bir mesaj paylaştı. Kısa sürede yayılan mesaj sonrası İstanbul Barosu harekete geçti.

ESKİ EŞİ ŞİDDET İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

İstanbul Barosu yönetim kurulu kaynaklarından alınan bilgilere göre, avukat M.K hakkında birkaç ay önce eski eşinin yaptığı şikayet nedeniyle disiplin soruşturması başlatıldı. Eski eşinin şikayet dilekçesinde M.K.’dan şiddet gördüğü iddialarının da yer aldığı belirtildi. Baro Yönetim kurulu kaynakları, M.K.’nin 3-4 yıldır akıl sağlığı ile ilgili sorunlar yaşadığı, şeker hastalığı nedeniyle de agresif olduğu bilgisini paylaştı.

MAHKEME BAKIRKÖY’E SEVK ETMİŞ

Avukat M.K. hakkında, geçen yıl Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda özel güvenlik görevlilerine mukavemet ettiği gerekçesiyle dava açıldığı da öğrenildi. Avukat M.K.’nin 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılaması sırasında, kullandığı ifadeler nedeniyle akıl sağlığının tespit edilmesine karar verildi. Mahkeme heyeti,  M.K.’nin ifadeleri ve davranışlarında “şizofreni rahatsızlığını çağrıştıracak belirtiler olduğu” gerekçesiyle Bakırköy Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk ederek, cezai ehliyeti olup olmadığına ilişkin akıl sağlığı raporu alınmasını istedi. M.K.’nin yaklaşık 3 ay akıl sağlığıyla ilgili tedavi olduğu da öne sürüldü.  

GÖRMEZDEN GELİNEMEZ

İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu sosyal medyadan konuyla ilgili yaptığı paylaşımda “Şikayetler hakkında soruşturma açıldı. Yapılan soruşturma sonuçlandırıldı ve disiplin kuruluna sevkedildi. Öykü’nün anlatımı için de re’sen soruşturma açılacaktır. Burası İstanbul Barosu... Burada bu tür olguların görmezden gelinmesi söz konusu olamaz” dedi.

AVUKAT İÇİN SUÇ DUYURUSU

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla avukat M.K.'nin cinsel saldırısına uğradığını iddia eden stajyer kadın avukat Öykü A.(23), Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek avukat hakkında suç duyurusunda bulundu.  

Hukuk fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan, stajyer avukat Öykü A. sosyal medyada, "Herkese merhaba ben Öykü. İstanbul Barosu avukatlarından Av. M.K.'nın ben ve benim gibi birçok çalışanına cinsel saldırıda bulunduğunu ve tehditlerle bizi şikayetten vazgeçirmeye çalıştığını sizlere anlatacağım" yazılı bir mesaj paylaştı.

Paylaşımın ardından, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na giden Öykü A., Avukat M.K. hakkında “Nitelikli cinsel saldırı", “Cinsel taciz", “Cebir ve şiddet kullanarak hürriyetinden yoksun kılma" ve “Şantaj" suçlarından suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu üzerine Başsavcılık soruşturma başlattı.

DHA

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