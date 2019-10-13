Soygunun şifresi: 1234

Bayrampaşa, Esenler, Bahçelievler’de birbiri ardına meydana gelen hırsızlık olayları üzerine emniyet tarafından soruşturma başlatıldı. Polis, güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde şüphelilerin diafona şifre girerek rahatlıkla apartmanlara girdiğini tespit etti. Hırsızlıkların yaşandığı apartmanların hepsinde ‘1234’ olan, girildiğinde apartman kapılarının açılmasını sağlayan diafon şifrelerinin kullandığı tespit edildi.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Ekipler, kamera görüntülerini kullanarak kısa sürede şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Çete üyeleri, önceki gün yapılan operasyonda tek tek gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda çalıntı ziynet eşyası ve kol saati ele geçirildi. Hırsızlık Büro Amirliği’ne getirilen şüphelilerin daha önceden hırsızlık, yağma, otodan hırsızlık gibi suçlardan poliste kayıtları olduğu belirlendi. Yapılan incelemede şüphelilerin apartmanları gezerek diafonlara ‘1234’ şifresini girdikleri açılan kapılardan içeri girdikleri tespit edildi.

KUYUMCULARA SATMIŞLAR

Şüphelilerin kapılarını kilitlemeyen ev sahiplerinin kapılarını röntgen filmi yada eski kredi kartlarını kullanarak kolaylıkla açtıkları öğrenildi. Yapılan çalışmada 100 bin lira nakit para çalan şüphelilerin, evlerden aldıkları ziynet eşyalarının büyük bölümünü de kuyumculara sattıkları tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Engin G, Veysel A, E.G. ve T.B.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı. Emniyet yetkilileri, vatandaşları satın aldıkları diafonların ‘1234’ olan ilk şifrelerini değiştirmeleri konusunda uyarıda bulundu.