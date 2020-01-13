Soyguncular kendilerini fark eden kişiyi vurup kaçtılar

Olay saat 05.30 sularında Bağcılar Güneşli Mahmutbey Caddesi üzerinde bulunan halı satışı yapan bir işyerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre silahlı ve maskeli 5 kişi işyerinin kepenklerini kırarak girmek isterken yoldan geçen bir vatandaş müdahale etmek istedi. Ancak şüpheliler kendilerine engel olmak isteyen vatandaşı bacağından vurarak geldikleri otomobile binip kaçtılar. Kaçarken de rastgele ateş eden şüpheliler kayıplara karıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Soygun girişiminin olduğu yere gelen olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde bulunan delilleri toplayarak muhafaza altına aldı. Polis ekipleri soygun girişiminde bulunup bir vatandaşı yaralayarak kaçan zanlıların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

DHA