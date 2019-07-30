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30 Temmuz 2019 Salı 16:45:36 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019 Salı 16:47:47

Sosyal medyada tepki çeken 'caretta caretta' görüntüleri

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir grup vatandaşın yumurtadan çıkan caretta caretta yavrularını kovayla denize bırakmaları sosyal medyada tepki topladı.

Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, Yumurtadan çıkan yavrular ay ışığı yerine yapay ışık kaynaklarına doğru giderek yollarını kaybediyor ve denizden uzaklaşıyor. Burada yapılması gereken yapay ışık kaynaklarının yumurtlama alanlarında olmamasıdır dedi.

Alanya'nın Oba Mahallesi'nde bulunan sahil alanında çekilen bir görüntüde bir grup vatandaşın, yumurtadan çıkan fakat denize ulaşamayan yaklaşık 30 caretta caretta yavrusunu kovaya koyarak denize bıraktıkları görüntü sosyal medyada bazı hayvanseverler tarafından tepki gördü. Cep telefonuyla çekildiği tahmin edilen ve aydınlatma için de bir ışık kaynağının kullanıldığı görülen videoda; kovadaki yavruları kıyıdan denize taşıdıkları, suya bıraktıktan sonra da carettaların kıyıya döndüğü görülüyor. Bunun ardından vatandaşların Bunlar geri geliyor dedikleri duyuluyor.

'TEK SORUN YAPAY IŞIK KAYNAKLARI'

İnternetteki görüntülerle ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamada bulunan EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, hayvanların taşınma şeklinin yanlış olduğunu söyledi. Caretta yavrularının sahildeki ışık kaynağından etkilendiği belirten Canbolat, İnsanlar tarafından sahillerde yakılan ışıklar veya varsa sahildeki aydınlatma direkleri gibi yapay ışık kaynakları yumurtadan çıkan yavruların denize gitmesine en büyük engel teşkil ediyor. Yumurtadan çıkan yavrular ay ışığı yerine yapay ışık kaynaklarına doğru giderek yollarını kaybediyor ve denizden uzaklaşıyor. Burada yapılması gereken yapay ışık kaynaklarının yumurtlama alanlarında olmamasıdır dedi.

'YANLIŞ UYGULAMA'

Videoda tepki alan vatandaşların carettaları kova ile taşımasına da değinen Canbolat, Burada kovayla taşınmasında bir sorun yok fakat carettaların direkt suya taşınması yerine denize 10- 15 metre gerisinde bırakarak ve bir şekilde yapay ışık kaynağını keserek hayvanların kendilerinin denize ulaşmasını sağlamak daha sağlıklı. Bir de denize koydukları sırada video çekmek için açtıkları telefon kamarasının ışığı ikinci bir ışık oluşturuyor. Bunu gören suya bırakılmış carettalar da tekrar dönüyor. Bu yanlış bir uygulama, böyle durumlarda her türlü dış video ışığı veya flaştan kaçınılmalıdır diye konuştu.

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