  • Bist 100
    99405
  • Dolar
    5,4962
  • Euro
    6,1769
  • Altın
    263,6050
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sosyal medyada 'Kemerin Ses Getirsin’ kampanyası büyük ilgi gördü Sosyal medyada 'Kemerin Ses Getirsin’ kampanyası büyük ilgi gördü
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Libya için acil toplanacak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Libya için acil toplanacak
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Yahudi yerleşim birimlerinin tamamı yok olacak Filistin Devlet Başkanı Abbas: Yahudi yerleşim birimlerinin tamamı yok olacak
İçişleri Bakanı Soylu, trafik denetimine katıldı İçişleri Bakanı Soylu, trafik denetimine katıldı
İlk bir saat, ilk altı ay ve 2 yaşına kadar anne sütü... İlk bir saat, ilk altı ay ve 2 yaşına kadar anne sütü...
İran'dan Keşmir gerginliğine dair "endişeliyiz" açıklaması İran'dan Keşmir gerginliğine dair "endişeliyiz" açıklaması
Isimat-Mirin Fransa'da! İki yıllık sözleşme Isimat-Mirin Fransa'da! İki yıllık sözleşme
Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemiciler Abuja Büyükelçiliğine getirildi Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemiciler Abuja Büyükelçiliğine getirildi
DEİK Sağlık Komisyon Üyesi Terziler: Türkiye şehir hastaneciliğiyle sağlık turizminde öne çıkabilir DEİK Sağlık Komisyon Üyesi Terziler: Türkiye şehir hastaneciliğiyle sağlık turizminde öne çıkabilir
Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemiciler Abuja Büyükelçiliğine getirildi Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemiciler Abuja Büyükelçiliğine getirildi
"Noel Baba" adıyla bilinen Aziz Nikolas için Antalya'da ayin yapıldı "Noel Baba" adıyla bilinen Aziz Nikolas için Antalya'da ayin yapıldı
Payitaht Abdülhamid "Tahsin Paşa"sı Yenişehirlioğlu Fildişi Sahili'nde bayram programına katıldı Payitaht Abdülhamid "Tahsin Paşa"sı Yenişehirlioğlu Fildişi Sahili'nde bayram programına katıldı
Kızlarının düğününe gitmek için yola çıkmışlardı... Otomobilleri devrildi: 5 yaralı Kızlarının düğününe gitmek için yola çıkmışlardı... Otomobilleri devrildi: 5 yaralı
Bakan Koca: Türkiye, tüm vatandaşlarına ambulans hizmeti veren tek ülke konumundadır Bakan Koca: Türkiye, tüm vatandaşlarına ambulans hizmeti veren tek ülke konumundadır
Pençe Harekâtı'nda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi Pençe Harekâtı'nda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
YÖK üniversitelerden Ar-Ge faaliyetleri için görüş istedi YÖK üniversitelerden Ar-Ge faaliyetleri için görüş istedi
Guterres: Kıbrıs'ta gerginlikleri azaltacak tüm çabalar memnuniyetle karşılanmaktadır Guterres: Kıbrıs'ta gerginlikleri azaltacak tüm çabalar memnuniyetle karşılanmaktadır
Fenerbahçe, Zanka transferi açıkladı Fenerbahçe, Zanka transferi açıkladı
Uçak ambulans kalp damarlarında terslik olan Leo bebek için havalandı Uçak ambulans kalp damarlarında terslik olan Leo bebek için havalandı
Kurban Bayramı'nda yapılması gereken ibadetler! Kurban Bayramında fitre verilir mi, oruç tutulur mu? Kurban Bayramı'nda yapılması gereken ibadetler! Kurban Bayramında fitre verilir mi, oruç tutulur mu?
Libya'da bomba yüklü araçla saldırı: UNSMIL konvoyu hedef alındı Libya'da bomba yüklü araçla saldırı: UNSMIL konvoyu hedef alındı
Sivas'ta otomobil devrildi: 4 yaralı Sivas'ta otomobil devrildi: 4 yaralı
Kurban Bayramı arifesinde İdlib'e hava saldırıları sürüyor Kurban Bayramı arifesinde İdlib'e hava saldırıları sürüyor
En güzel Kurban Bayramı kutlama mesajları! Resimli bayram mesajları En güzel Kurban Bayramı kutlama mesajları! Resimli bayram mesajları

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Ağustos 2019 Cumartesi 22:18:49 | Son Güncelleme: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 22:44:01

Sosyal medyada 'Kemerin Ses Getirsin’ kampanyası büyük ilgi gördü

Trafik güvenliğine dikkat çekmek için başlatılan Kemerin Ses Getirsin’ kampanyasına vatandaşlar yoğun destek verdi. Sosyal medyada çektikleri videoları paylaşan birçok kişi sürücüleri uyardı.

İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliği konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi ve kamuoyunda gerekli farkındalığın oluşturulması amacıyla 09-31 Ağustos tarihleri arasında çocuklara yönelik "Hayatı Korumak İçin Senin de Kemerin Ses Getirsin" sloganıyla "Kemerin Ses Getirsin" isimli ödüllü video yarışması düzenleniyor.

KAMPANYAYA YOĞUN KATILIM

Bayram öncesi ziyaret ve tatil dolayısıyla yollara çıkan sürücü ve yolcuları uyarmak için kampanyaya sosyal medyada yoğun katılım oldu. Bayram sevincinin üzüntüyle sonuçlanmaması için hassasiyet çağrısında bulunan kullanıcıların yanı sıra ünlü isimler de destek oldu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu #kemerinsesgetirsin etiketiyle videolu paylaşımda bulunan birçok kullanıcının paylaşımına retweet ederek paylaştı.
Katıldığı trafik denetiminde sürücülerin ve yolcuların bayramını kutlayan Yerlikaya, "Kemerin ses getirsin" kampanyası hakkında bilgi vererek broşür dağıttı.

BAŞKAN ERDOĞAN DA ÇAĞRI YAPTI

Başkan Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı bayram mesajında trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu. Kurban Bayramı ziyaretleri ve tatil amacıyla yollara çıkan tüm vatandaşlardan emniyet kemerlerini kullanmalarını ve trafik kurallarına titizlikle riayet etmelerini isteyen Başkan Erdoğan mesajında Kurban Bayramı ziyaretleri ve tatil amacıyla yollara çıkan tüm vatandaşlarımızdan, emniyet kemerlerinin ses getirmesini, trafik kurallarına titizlikle riayet etmelerini istiyorum. Yüreklere acı salmamak, bayram sevincimize gölge düşürmemek için hep birlikte lütfen daha dikkatli, daha sorumlu davranalım. Kurban Bayramı'nın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, dünyamıza barış getirmesi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARA ÖDÜL VAR

İçişleri Bakanlığı'nın trafikte emniyet kemeri kullanımıyla ilgili toplumu bilinçlendirmeye yönelik 'Kemerin ses getirsin' kampanyası tüm Türkiye'de hayata geçirildi. Kampanya kapsamında araçta bulunan kişilerin emniyet kemerini takarken çıkan sesin duyulduğu bir video çekmesi, emniyet kemerini taktıktan sonra ise 'Hayatı korumak için senin de kemerin ses getirsin!' demesi gerekiyor. Çekilen videolar 31 Ağustos tarihine kadar #kemerinsesgetirsin etiketiyle Twitter/TrafıkEgm adresinde paylaşıldıktan sonra en çok beğeni alan 100 kişiden birine scooter ve kask hediye ediliyor.

Sosyal medyada 'Kemerin Ses Getirsin’ kampanyası büyük ilgi gördü
“Yahudi yerleşim birimlerinin tamamı yok olacak”
İçişleri Bakanı Soylu, trafik denetimine katıldı
Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemiciler Abuja Büyükelçiliğine getirildi
Pençe Harekâtı'nda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Bebeğiniz için anne sütü ile gelen sağlık
Uçak ambulans Leo bebek için havalandı
Kayseri'de pazarlıkta kırdığı eli öpmeye gitti
Kurban eziyet değil ibadettir! Havasız bırakılan 5 kurbanlık danadan 1’i ölmek üzereyken kesildi
CHP'nin kovduğu işçiler bu bayram kurban kesemiyor
54 yaşında Manisa-İzmir arası her gün koşuyor
Fenerbahçe, Zanka transferi açıkladı
Türkiye'de yüzülebilecek temiz plajlar
Başörtülü kadınlar, karikatürlerde nasıl yansıtılıyor? Ya cahil ya ev hanımı!
Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 2019 bayram namazı vakitleri!
Trafikte bayram yoğunluğu başladı
Eren Bülbül ölümünün 2. yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı
Ölü domuzu traktörle sürüklediler
Anne-babasını siyanürle öldürme olayının iddianamesi hazırlandı
Ermenisten saf dışı bırakıldı! Türkiye ve Azerbaycan'dan müthiş hamle!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ