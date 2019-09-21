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21 Eylül 2019 Cumartesi 21:42:36 | Son Güncelleme: 21 Eylül 2019 Cumartesi 21:44:19

Sosyal medya mağduru kadından avukata suç duyurusu

Neslihan Sungur, Neslican Tay hakkında sosyal medyada olumsuz paylaşımda bulunan kullanıcıyla aynı adı taşıdığı için kişisel bilgilerini paylaşarak kendisini hedef gösteren avukat Umur Yıldırım'dan şikayetçi oldu.

Neslihan Sungur, kanser tedavisi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Neslican Tay ile ilgili sosyal medyada olumsuz paylaşımda bulunan kullanıcıyla aynı adı taşıdığı için kişisel bilgilerini paylaşarak kendisini hedef gösteren avukat Umur Yıldırım hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Neslican Tay'ın, kanser tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmesinin ardından birçok kişi sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getiren paylaşımlarda bulundu.

Avukat Umur Yıldırım'ın da olumsuz sözler kullanan "@akferaset" adlı kullanıcıyı ifşa etmek amacıyla yaptığı paylaşım, Neslihan Sungur'u sosyal medyada mağdur etti.

Neslihan Sungur eşiyle Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, avukat Umur Yıldırım'dan şikayetçi oldu.

Suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına veren Sungur, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün gece kendisini arayan arkadaşlarının "sosyal medyada çok konuşulan konular arasına girdiğini" söylediğini anlattı.

Hesaplara baktığında "@akferaset" adlı kullanıcıya ait Neslihan Sungur isimli kadının Neslican Tay ile ilgili kötü paylaşım yaptığını gördüğünü aktaran Sungur, şunları söyledi:

"Bu paylaşıma istinaden avukat Umur Yıldırım, paylaşım yapan kişiyi bulmayı hedeflemiş. O kişiyi bulmakla kalmamış bunu sosyal medyada reklam haline getirmiş. Bilgileri bulmuş ancak bulduğu kişi gerçek Neslihan Sungur değil, bilgiler bana ait. Kimlik numaram, ev adresim, anne ve babama kadar bilgileri sosyal medyada ifşa etmiş. Bilgilerimin nasıl bu kadar kolay ulaşılabildiğini ve yayılabildiğini merak ediyorum. Bununla ilgili gerekli işlemleri yaptım. Yargıda hepsinin hesabını gerekli insanlara soracağım."

Sungur, avukat Yıldırım'ın kendisini mağdur ettiğini dile getirerek, dün geceden bu yana telefonunun susmadığını ve herkesin kendisine sosyal medyadan yazılar yazdığını ifade etti.

İnsanların duyarlı olmaları, emin olmadan paylaşım yapmamaları gerektiğini vurgulayan Sungur, "Ev adresim paylaşılmış, 3 yaşında kızım var, korkuyorum, ne olacak merak ediyorum. Savcımızla gerekli bilgileri paylaştım. Gereğinin yapılmasıyla alakalı sıkı takipçi olacağım. Bunu bir avukatın yapmasını asla kabul etmiyorum. Ben mağdurum. Neslican Tay'ın ölmesine de çok üzüldüm ve o gece ölümüyle ilgili sosyal medya hesabımdan bununla ilgili paylaşımda bulundum. Bu konuda duyarlıyım çünkü kendisini takip ediyordum."

Bu arada Umur Yıldırım, sosyal medya hesabından, "Gerçek Neslihan Sungur bu kişidir. Paylaştığım resimden yola çıkarak ve yanlış bilgiler elde ederek @muratsungur ve @Nhardal_sungur u rahatsız etmeyin. Sadece isim benzerliğidir. İnternet ortamında paylaşılan bilgiler yanlış bilgidir. Gerçek Neslihan Sungur'un adresi farklıdır." paylaşımında bulundu.

AA

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