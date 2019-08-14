Sorumsuzluğun bedeli

Balıkesir’e bağlı Marmara Adası’nda önceki gün öğleden sonra başlayan yangın, ekiplerin 11 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınmıştı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, dün H.T isminde bir kişi, Marmara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Yangının, şahsın evinin bahçesini temizlemek isterken biriktirdiği otları yakması sonucu çıktığı ve rüzgârın etkisiyle yayılarak kısa sürede büyüdüğü iddia edildi. Şüphelinin Marmara İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

80 HEKTARLIK ALAN YANDI

Adada soğutma çalışması devam ederken, yangın felaketinin bilançosu da günün ağarmasıyla ortaya çıktı. İlk belirlemelere göre, Mestanağa mevkiinde yaklaşık 80 hektarlık alan zarar gördü. Zeytinlikler küle döndü. Ormanlık alandaki ve kümeslerdeki çok sayıda hayvan telef oldu. Ölümcül bir kayıp yaşanmazken, yangında 30 kişi dumandan etkilenerek tedavi altına alındı. Yangın bölgesinde yer alan 5 ev ve bir minibüs yanarak küle döndü. Adadaki jandarma lojmanı zarar gördü. 60 ev ise tahliye edildi.

ZARARLAR KARŞILANACAK

Yangının boyutuyla ilgili açıklama yapan Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, “Yangın olumsuz hava koşulları sebebiyle kısa sürede yayıldı. Kozalakların el bombası gibi patlaması sebebiyle yangın kontrol altına alınamaz hale geldi. Eğer devletin imkânları olmasaydı, bugün ada yoktu. Böyle bir afet geçirdik” dedi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, evleri yanan ve hayvanları telef olan vatandaşların zararlarının karşılanacağını söyledi.

AĞAÇLANDIRMA SEFERBERLİĞİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, yangın sonucu bir bölümü zarar gören Marmara Adası'nda, kasım ayında ağaçlandırma seferberliği başlatılacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ağaçlandırma kapsamında, zeytin, badem ve fıstık çamı ağaçlarıyla bölgedeki ormanlık alanın zenginleştirileceği ifade edildi.

ESKİŞEHİR'İN SEYİTGAZİ

İlçesinde de 5 hektarlık alanda çıkan orman yangınına 2 helikopter, 10 arazöz ve 100 işçiyle müdahale edildi. Gece boyunca süren çalışmanın ardından yangın güçlükle kontrol altına alınabildi.

BİR GÜNDE 27 YANGIN

Türkiye genelinde önceki gün, 15'i ormanlık alanda, 12'si de tarım alanında olmak üzere 27 yangın çıktı. Sıcaklığın yüksek olması ve rüzgârın etkisiyle yayılan alevler birçok noktada hayati tehlike oluşturdu. Ormanlık alanlar ve yerleşim yerleri zarar gördü. Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki alevlerin söndürülmesiyle, dün itibarıyla yangınların tamamının kontrol altına alındığını açıkladı. Yangınların çıkış sebebinin yüzde 95'inin insan kaynaklı olduğunu vurgulayan yetkililer, vatandaşlara daha dikkatli olma çağrısında bulundu.