Şort giyen genç kızı darbeden şahıs 2 yıl cezaevinde

İstanbul Pendik’te üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam, 14 Haziran 2017 günü bindiği Pendik-Aydos minibüsünde Ramazan ayında şort giydiği için saldırıya uğramıştı.

"GİYİM TARZI BENİ TAHRİK ETTİ"

Saldırgan, ifadesinde şöyle demişti: "Niyetli olduğum için bayan şahsı ikaz ettim. 'Bayan arkadaşım edep ve haya denen bir şey var, sizin bu şekilde toplu taşıma aracına binmeniz hiç yakışık almamış' dedim. Bayan bunun üzerine 'Sen de o zaman bakma arkadaşım' dedi. 'İnsanlar bazen nefsine hakim olamıyor, sizin bu giyim tarzınız beni tahrik etti' dedim.

21 AY CEZAEVİNDE

Bugün görülen duruşma sonucunda, sanık Ercan Kızılateş hakkında, Sağlam’a "edepsiz ve hayasız" dediği için 5 ay ceza verilmesi kararlaştırıldı. Kızıltaş, önceki dosyasıyla birlikte toplam 45 ay ceza almış oldu. Mahkemenin üst sınıra yakın verdiği kararla birlikte Kızıltaş, toplam 21 ay cezaevinde kalacak.

"2 SENEYE YAKIN CEZAEVİNDE KALACAK"

Asena Melisa Sağlam ise dava sonrasında, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalete ve beni hiç yalnız bırakmayan avukatlarıma, aileme, sizlere teşekkür ediyorum. Hakkında açılan bütün davalar sonuçlandı. Toplamda 4 yıla yakın ceza aldı. 2 seneye yakın cezaevinde kalacak." ifadelerini kullandı.