  • Bist 100
    111815
  • Dolar
    6,1215
  • Euro
    6,8705
  • Altın
    325,1090
İstanbul
9 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Markette korkutan yangın: Patlamalar meydana geldi Markette korkutan yangın: Patlamalar meydana geldi
İran'ın eski Dışişleri Bakan Vekili koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İran'ın eski Dışişleri Bakan Vekili koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
AP Genel Kurulu, Kovid-19 nedeniyle Fransa yerine Belçika'da toplanacak AP Genel Kurulu, Kovid-19 nedeniyle Fransa yerine Belçika'da toplanacak
İran'da bina çöktü: 8 ölü, 32 yaralı İran'da bina çöktü: 8 ölü, 32 yaralı
Songül'ü düğüne 1 gün kala öldüren nişanlısı kendini böyle savundu Songül'ü düğüne 1 gün kala öldüren nişanlısı kendini böyle savundu
Katil Netanyahu koalisyonu kuracak sayıya ulaşamadı Katil Netanyahu koalisyonu kuracak sayıya ulaşamadı
Bakan Akar'a hakaretten yargılanan gazeteciye ceza Bakan Akar'a hakaretten yargılanan gazeteciye ceza
Batı Şeria'da ilk kez 7 Filistinlide koronavirüs tespit edildi Batı Şeria'da ilk kez 7 Filistinlide koronavirüs tespit edildi
MSB duyurdu: 2 asker şehit, 3 asker de yaralı MSB duyurdu: 2 asker şehit, 3 asker de yaralı
Avrupa'da koronavirüs şoku! Bir günde 41 kişi daha öldü Avrupa'da koronavirüs şoku! Bir günde 41 kişi daha öldü
Haluk Levent’in kendisi için şarkı söylediği İrem, kanser hastası değilmiş Haluk Levent’in kendisi için şarkı söylediği İrem, kanser hastası değilmiş
Meslektaşı kız arkadaşına kurşun yağdıran polisin ifadesi ortaya çıktı Meslektaşı kız arkadaşına kurşun yağdıran polisin ifadesi ortaya çıktı
Eğitim kursuna dolandırıcılık baskını! Müdür ve çok sayıda çalışan gözaltına alındı Eğitim kursuna dolandırıcılık baskını! Müdür ve çok sayıda çalışan gözaltına alındı
Gazze kent merkezinde yangın: 9 ölü, 53 yaralı Gazze kent merkezinde yangın: 9 ölü, 53 yaralı
8 yıllık cinayet aydınlandı! Dosyadan 'yasak aşk' çıktı 8 yıllık cinayet aydınlandı! Dosyadan 'yasak aşk' çıktı
Moskova'dan İdlib anlaşması çıktı! Gece yarısı itibariyle ateşkes yürürlüğe girecek Moskova'dan İdlib anlaşması çıktı! Gece yarısı itibariyle ateşkes yürürlüğe girecek
İllerin çıkaracağı milletvekili sayısı değişti İllerin çıkaracağı milletvekili sayısı değişti
ABD'de Elizabeth Warren başkanlık yarışından çekildi ABD'de Elizabeth Warren başkanlık yarışından çekildi
Suudi Arabistan, korona virüs nedeniyle Kâbe ziyaretlerini durdurdu Suudi Arabistan, korona virüs nedeniyle Kâbe ziyaretlerini durdurdu
FETÖ'ye kucak, göçmene ölüm FETÖ'ye kucak, göçmene ölüm
ABD'de fabrika siparişleri ocakta beklentiden fazla düştü ABD'de fabrika siparişleri ocakta beklentiden fazla düştü
Arkadaş kazığı yedi! 13 milyon TL büyük ikramiyi kaptırdı Arkadaş kazığı yedi! 13 milyon TL büyük ikramiyi kaptırdı
Pompeo: İdlib'de Türkiye’ye destek konusunda tüm seçenekleri değerlendiriyoruz Pompeo: İdlib'de Türkiye’ye destek konusunda tüm seçenekleri değerlendiriyoruz
Eski TBMM Başkanı Çiçek 'Türkiye'deki Yargı Reformları' konferansında konuştu Eski TBMM Başkanı Çiçek 'Türkiye'deki Yargı Reformları' konferansında konuştu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Mart 2020 Perşembe 23:17:05 | Son Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 23:18:24

Songül'ü düğüne 1 gün kala öldüren nişanlısı kendini böyle savundu

Bursa'da, düğününden 1 gün önce nişanlısı Songül Yalçın'ı (25) döverek öldüren tutuklu sanık Yunus Emre Akar'ın (27), Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlandı. Mahkemedeki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Akar, "Songül olay günü sinirliydi. Kendisini sakinleştirmek istediğim sırada banyoda düştü. O gün banyoyu yıkadığımdan yerler ıslaktı. Kafasını klozetin kenarına çarptı. Birkaç defa kendisini tutmama rağmen ayağı kayıp düştü. Songül'ü ben öldürmedim" dedi.

Olay, geçen yıl temmuz ayında, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Hüdavendigar Mahallesi Kanal Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Songül Yalçın, 1 gün sonra evleneceği nişanlısı Yunus Emre Akar'ın evine gitti. Evde bir süre konuşan 3 yıllık nişanlı çift, takılar nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Akar, Yalçın'ı banyoya götürüp, dövdü. Yere yığılan Yalçın'ın bayıldığını düşünen Akar, fatura ödemek için evden ayrıldı. Faturayı ödeyip, evine dönen Yunus Emre Akar, Songül Yalçın'ı yerde hareketsiz yatmaya devam ettiğini görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Akar olay yerinden kaçarken, kapısı açık olan eve giren sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Songül Yalçın'ın bilincinin kapalı olduğunu tespit etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yalçın, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yalçın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olay saatinde eve sadece Yunus Emre Akar'ın girip, çıktığı tespit edildi. Akar, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla arkadaşının evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yunus Emre Akar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AKAR: SONGÜL KAFASINI YERE ÇARPTIĞI İÇİN ÖLDÜ, BEN DÖVMEDİM

Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 'kasten adam öldürmek' suçundan hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Yunus Emre Akar'ın yargılanmasına bugün başlandı. Duruşmaya taraf avukatları ile Songül Yalçın'ın ailesi ve yakınları katıldı.

Mahkemede savunma yapan Yunus Emre Akar, Songül ile 4 yıldır nişanlı olduklarını belirterek, olay günü kendisini dövdüğünü yalanladı. Akar, savunmasında şunları söyledi:

"Olay günü Songül benim evime geldi. Gelinlik almaya gidecektik. O gün nedenini bilmediğin sinirli hali vardı. Ailesinden ayrılma üzüntüsü vardı. Elindeki çantasını salona girdiğinde çekyatın üzerine attı. Kendisini sakinleştirmeye çalıştım. Kendisine bazen iş yerinde ve evinde kriz geliyormuş. Ağlamaya ve etrafına boş boş bakmaya başladı. Rahatlaması için dolaptaki eşyaları göstermeye çalıştım. Banyo kapısına doğru gittiğinde birden dönerek bana tokat attı. Ben de elimi uzattığım için parmağımı ısırdı. O sırada elimden kurtulup, banyoya düştü. O gün banyoyu yıkadığımdan yerler ıslaktı. Kafasını klozetin kenarına çarptı. Birkaç defa kendisini tutmama rağmen ayağı kayıp düştü. Sonra oturdu ve etrafa yine boş boş bakmaya başladı. Ben de sakinleşmesi için yalnız bırakarak dışarıya çıktım. Fatura yatırıp geldim. Saçları dağınık vaziyette görünce korktum. 112'yi aradım. Sağlık ekibi ile birlikte polis eve geldi. Songül'ün kafasını yere çarpmasından dolayı öldüğünü düşünüyorum. Songül'ü ben öldürmedim. Ben kendisine hiç vurmadım. Ayrıca nişanlılığımız süresinde kendisine şiddet göstermiş olsaydım, mutlaka ailesine söylerdi"

'KIZIMIN SAĞLIK PROBLEMİ YOKTU'

Akar'ın savunmasının ardından mahkeme, Songül Yalçın'ın annesi Kiraz Yalçın'ı dinledi. Anne Yalçın, "Kızımın hiçbir sağlık problemi yoktu. Allah'a havale ediyorum. Yunus Emre'den şikayetçiyim" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanık Yunus Emre Akar'ın tutukluluk halinin devamına, otopsi evraklarının İstanbul Adli Tıp Kurumu'nca yeniden incelenip rapor halinde alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

DHA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER