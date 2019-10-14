Söndürmeye gittiği ev kendisinin çıktı

Önceki akşam saat 20.00 sıralarında, Menderes mahallesindeki bir evin bacasında çıkan yangın, kısa sürede çatıyı sardı. Alevleri görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen İtfaiye ekibinde yer alan İsmail Fatih Eren, yanan evin kendisine ait olduğunu görünce şaşkına döndü.

AİLESİNİ TESELLİ ETTİ

Hemen arkadaşlarıyla birlikte yangına müdahale eden Eren, ardından büyük korku yaşayan eşiyle 2 yaşındaki oğlunu teselli etti. İtfaiye eri, yangın ihbarının nöbet saatinin dolmasına dakikalar kala geldiğini söyledi.

ÇOK KORKTUM

Evin kendi evi olduğunu görünce çok korktuğunu ve şaşırdığını belirten İsmail Fatih Eren, “Yangını kendi evimde görünce büyük şok yaşadım. Söndürmek için itfaiye merdivenine çıkarken bayağı zorlandım. Eşim ve çocuğuma Allah'a şükürler olsun bir şey olmadı” dedi.