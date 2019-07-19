Son Ültimatom konusu nedir? Son Ültimatom filmi oyuncuları kimler? sorularının yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşacak film hakkında internet araştırmaları yapılıyor. Matt Damon'ın Son Ütimatom filmi izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Aksiyon, suç ve gerilim türündeki filmde hafızasını kaybeden Bourne'un gerçek kimliğini öğrenmesi engellenmeye çalışılıyor. Son Ültimatom filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

SON ÜLTİMATOM KONUSU NEDİR?

Genç ve son derece uzman yeni yetişmiş katiller, hafızasını ve hayatta en çok sevdiği tek insanı kaybeden Bourne´u kurşunlarıyla yıldırmaya çalışıyor, her hareketini izliyor ve her ne pahasına olursa olsun, gerçek kimliğini öğrenmesini engellemeye çalışıyorlar.

SON ÜLTİMATOM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Son Ültimatom filmi oyuncuları arasında Matt Damon, Julia Stiles, Daniel Brühl, Joan Allen ve David Strathairn yer alıyor. Filmin yönetmenlik koltuğunda ise Paul Greengrass oturuyor.