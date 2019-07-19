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19 Temmuz 2019 Cuma 16:44:39 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 16:45:42

Son Ültimatom konusu nedir? Son Ültimatom filmi oyuncuları kimler?

Bu akşam Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Son Ültimatom filmi hakkında internet araşıtrmaları yapılıyor. Televizyon izleyicileri Son Ültimatom konusu nedir? Son Ültimatom filmi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Aksiyon, suç ve gerilim türündeki filmin başrollerini Matt Damon, Julia Stiles, Daniel Brühl, Joan Allen ve David Strathairn paylaşıyor. Yayınlandığı dönemde geniş kitleler tarafından beğeni toplayan film ülkemizde de çok kişi tarafından beğenilmişti. Son Ültimatom filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Son Ültimatom konusu nedir? Son Ültimatom filmi oyuncuları kimler? sorularının yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor.  Bu akşam Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşacak film hakkında internet araştırmaları yapılıyor. Matt Damon'ın Son Ütimatom filmi izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Aksiyon, suç ve gerilim türündeki filmde hafızasını kaybeden Bourne'un gerçek kimliğini öğrenmesi engellenmeye çalışılıyor. Son Ültimatom filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar... 

SON ÜLTİMATOM KONUSU NEDİR? 
Genç ve son derece uzman yeni yetişmiş katiller, hafızasını ve hayatta en çok sevdiği tek insanı kaybeden Bourne´u kurşunlarıyla yıldırmaya çalışıyor, her hareketini izliyor ve her ne pahasına olursa olsun, gerçek kimliğini öğrenmesini engellemeye çalışıyorlar.

SON ÜLTİMATOM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Son Ültimatom filmi oyuncuları arasında Matt Damon, Julia Stiles, Daniel Brühl, Joan Allen ve David Strathairn yer alıyor. Filmin yönetmenlik koltuğunda ise Paul Greengrass oturuyor.

 

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