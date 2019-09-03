Son sözleri yürek yaktı: Annem beni kaldırıp yere attı

İzmir, ellerini ve ayaklarını bağladıkları 5 yaşındaki Eymen Sadık D’yi döverek öldürdükten sonra cesedini, kullanılmayan tandırın içine gizleyen anne Mine D. (25), erkek arkadaşı Serkan E. (37) ile kardeşi Erkan E. (29) adliyeye sevk edildi.

KAPICI SORUNCA SÖYLEMİŞ

Eymen’in öldürüldüğü apartmanın görevlisi Ramazan Çağlar, olay öncesine dair önemli bilgiler verdi. Serkan E’nin, çocuğu Eskişehir’e götürdükleri yalanını söylediğini ifade eden Çağlar, “Olaydan önce küçük çocuğun gözünün altını morarmış gördüm. ‘Bunu kim yaptı’ diye sorunca, Eymen ‘Annem beni kaldırıp yere attı’ dedi” diye konuştu.