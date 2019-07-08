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08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:33:59 | Son Güncelleme: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:41:43

Türkiye'de bir ilk... Sivas'taki 'Ay yıldız' mimarili cami ibadete gün sayıyor

Sivas'ta belediye ve hayırseverlerin iş birliğiyle inşa edilen "ay yıldız" şeklinde mimariye sahip caminin hizmete girmesi için son hazırlıklar yapılıyor.

Sivas'ta yapımına 2017 yılında başlanan ve "ay yıldız" şeklindeki mimarisiyle dikkati çeken caminin inşaatında son aşamaya gelindi.

Yukarı Tekke Mezarlığı yakınlarında, belediye ve hayırsever vatandaşların iş birliğiyle yapılan 7 bin metrekare kapalı alana kurulu "ay yıldız" şeklindeki cami, mimarisiyle Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor.

Yıldız şeklindeki kapalı alanında 3 bin 500, hilal şeklindeki avlusunda ise 5 bin kişinin namaz kılabileceği caminin kısa zamanda ibadete açılması hedefleniyor.  

Camide taziye bölümleri, kapalı otopark ve sosyal alanlar da bulunuyor.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılında temeli atılan ve mimarisiyle Türkiye'de fark yaratan "ay yıldız" caminin inşaatının son aşamaya geldiğini söyledi.

Caminin temelinin atılışından bugüne kadar emek veren, katkı sağlayan herkese teşekkür eden Bilgin, "İnşallah sene sonunda bir gecikme olmazsa eylül veya ekim ayı gibi ibadete açacağız. Mimari olarak fark yaratan bir proje, Türkiye'de farkı şimdiden hissedilmeye başlandı. İbadete açıldığı zaman inşallah tüm güzelliğiyle ortaya çıkacak." dedi.

Kalabalık cemaatle kılınan namazlarda mevcut camilerin yetersiz kaldığını ve sorunlar yaşandığını ifade eden Bilgin, ay yıldız caminin özellikle cenazenin yıkama işleminden, taziyeye kadar tüm aşamalarda hizmet vereceğini dile getirdi. Bilgin, "Arkadaşlarımız yapım aşamasını titizlikle sürdürdü. İnşallah eylül, ekim gibi ibadete açtığımızda şehrimize değer katan bir proje olacak. Bundan sonra bize düşen, her vakitte içini doldurmak." diye konuştu. 

"DİKKAT ÇEKECEK PROJELERE İMZA ATMAK GEREKİYOR"

Caminin yapımına hayırseverlerin büyük katkı sağladığına işaret eden Başkan Bilgin, şunları kaydetti:

"Dikkat çekecek projelere imza atmak gerekiyor. Farklı olsun, güzel olsun ve fark edilsin anlayışıyla hem geçmiş cami kültürümüze ve mimarisine uygun hem Cumhuriyet dönemi birleşiminden her iki kültürü de birleştirecek bir proje ortaya konuldu. Dikkati çekmesi ve farklı illerden ziyaretçi gelmesi de projenin farklı olduğunu gösteriyor. Normal bir eser ortaya koymak değil, her açıdan farklı olacak, değer katacak ve yapıldığı zaman 'iyi ki bu eser yapılmış' denilecek eserler ortaya koymak en doğrusu. Bu noktada cidden arkadaşlar çalışmışlar, düşünmüşler ortaya koymuşlar. Tamamlandığı zaman ibadete açarak şehrimize ve hemşehrilerimize kazandıracağız." 

AA

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