23 Eylül 2019 Pazartesi 16:48:09 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 16:48:51
Son Dakika: Zincirlikuyu metrobüs durağı asansöründe yangın çıktı
Zincirlikuyu metrobüs durağı asansöründe yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi!
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