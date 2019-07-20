Son dakika: Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde yolcu otobüsü kaza! Yaralılar var

Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişi Edirne istikametindeki kaza saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle bariyerlere çarptı. Olay yerine ambulanslar sevkedildi.

Yaralı yolcular, hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme sürüyor.

(DHA)