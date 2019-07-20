20 Temmuz 2019 Cumartesi 08:09:32 | Son Güncelleme: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:03:25
Son dakika: Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde yolcu otobüsü kaza! Yaralılar var
Son dakika haberine göre İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada yaralılar olduğu öğrenildi
Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişi Edirne istikametindeki kaza saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle bariyerlere çarptı. Olay yerine ambulanslar sevkedildi.
Yaralı yolcular, hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme sürüyor.
(DHA)
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