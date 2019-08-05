05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:43:05 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:44:10
Son Dakika: Tuzla Piyade Okulu'nun atış alanında yangın
Tuzla Piyade Okulu'ndaki atış alanında yanın çıktı.
Tuzla Piyade Okulu'ndaki atış alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yanın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında 2 hektar alanın yandığı öğrenildi. Polis de çevrede güvenlik önlemleri alırken yangın nedeniyle çevreye duman yayıldığı gözlendi.
(İHA)
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