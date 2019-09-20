20 Eylül 2019 Cuma 09:06:00 | Son Güncelleme: 20 Eylül 2019 Cuma 09:06:32
Son Dakika: TEM'de kaza!
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu hizasında TEM yönünde ağır hasarlı trafik kazası meydana geldi. Ekipler olay yerine sevk edildi
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