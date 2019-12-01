Sivas-Erzincan kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Sivas-Erzincan karayolunda kar yağışı nedeniyle yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Erzincan ve Sivas'da kar yağışı

Erzincan’da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Sakaltutan Geçidi’nde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Sivas istikametinden Erzincan’a gitmek isteyen çok sayıda araç sürücüsü dinlenme tesislerinde kar yağışı dininceye kadar mola vermek zorunda kaldı.