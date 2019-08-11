11 Ağustos 2019 Pazar 14:40:43 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2019 Pazar 15:19:24
Son Dakika... Pendik Göçbeyli köyünde ormanlık alanda yangın çıktı
Pendik Göçbeyli köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor
Pendik’te Göçbeyli köyünde saat 14.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle yaklaşık 5 dönümlük arazinin tahrip olduğu öğrenildi. İtfaiyenin olay yerinde müdahalesi devam ediyor.
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