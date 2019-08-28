Son Dakika... Meteoroloji'den İstanbul uyarısı: Şiddetli rüzgar ve fırtına geliyor

  • Bist 100
    96019.2
  • Dolar
    5,8128
  • Euro
    6,4609
  • Altın
    287,1580
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kocası gözlerinin önünde öldürüldü! Acısına dayanamadı, erken doğum yaptı Kocası gözlerinin önünde öldürüldü! Acısına dayanamadı, erken doğum yaptı
ASELSAN'ın yazılım tabanlı hava telsizleri ilk kez CN-235 modeli kargo uçağına entegre edildi ASELSAN'ın yazılım tabanlı hava telsizleri ilk kez CN-235 modeli kargo uçağına entegre edildi
Okul aile birliği nasıl kurulur? Okul Aile Birliği Yönetmeliği MEB sayfası Okul aile birliği nasıl kurulur? Okul Aile Birliği Yönetmeliği MEB sayfası
Anadolu'da ilk sentetik boyayı Urartular kullanmış Anadolu'da ilk sentetik boyayı Urartular kullanmış
Fatih Terim, ligde 4. kez "dalya" diyecek Fatih Terim, ligde 4. kez "dalya" diyecek
Adil Rami, F.Bahçe tarihinin 3. Fransız futbolcusu oldu Adil Rami, F.Bahçe tarihinin 3. Fransız futbolcusu oldu
Dil bilmeyen Arap iş adamı, yanlışlıkla 2 tane uçak aldı Dil bilmeyen Arap iş adamı, yanlışlıkla 2 tane uçak aldı
Akıllı telefon beklerken, paketten su çıktı Akıllı telefon beklerken, paketten su çıktı
Rus Sputnik’ten 'SU-35 ve SU-57 jetlerinin Türkiye'ye teslimatı görüşülüyor' iddiası Rus Sputnik’ten 'SU-35 ve SU-57 jetlerinin Türkiye'ye teslimatı görüşülüyor' iddiası
DGS tercihleri bugün saat kaça kadar yapılır? ÖSYM DGS tercih yapma ekranı DGS tercihleri bugün saat kaça kadar yapılır? ÖSYM DGS tercih yapma ekranı
Cem Yılmaz’dan bikini kontrolü Cem Yılmaz’dan bikini kontrolü
Yüksekova'da 'Kıran' operasyonunda 19 kilo eroin ele geçirildi Yüksekova'da 'Kıran' operasyonunda 19 kilo eroin ele geçirildi
Milan taraftarlarından büyük tepki: Hakan Çalhanoğlu'na sabrımız kalmadı Milan taraftarlarından büyük tepki: Hakan Çalhanoğlu'na sabrımız kalmadı
İşte Başkan Erdoğan’ın incelediği SU-57 uçağının özellikleri İşte Başkan Erdoğan’ın incelediği SU-57 uçağının özellikleri
Beşiktaş, Thiago Maia transferini bitirmek üzere Beşiktaş, Thiago Maia transferini bitirmek üzere
Erkekler, kadına yönelik şiddeti etek giyerek protesto etti Erkekler, kadına yönelik şiddeti etek giyerek protesto etti
LGS 3. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonuçları 2019 MEB sayfası LGS 3. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonuçları 2019 MEB sayfası
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Siber saldırı NATO'nun 5. maddesini tetikleyebilir NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Siber saldırı NATO'nun 5. maddesini tetikleyebilir
Mesut Özil Fenerbahçe'ye teklif edildi Mesut Özil Fenerbahçe'ye teklif edildi
Başkan Erdoğan ile Putin 'Su-57'yi inceledi Başkan Erdoğan ile Putin 'Su-57'yi inceledi
Beşiktaş'tan Felipe Caicedo atağı Beşiktaş'tan Felipe Caicedo atağı
Türkiye’nin ilk kilim müzesinde her eserin bir hikayesi var Türkiye’nin ilk kilim müzesinde her eserin bir hikayesi var
UEFA play-off turu rövanş maçları, yarın oynanacak UEFA play-off turu rövanş maçları, yarın oynanacak
ABD medyası Erdoğan-Putin yakınlaşmasından rahatsız ABD medyası Erdoğan-Putin yakınlaşmasından rahatsız

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:30:09 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:33:38

Son Dakika... Meteoroloji'den İstanbul uyarısı: Şiddetli rüzgar ve fırtına geliyor

Meteoroloji'den flaş uyarı! MGM tarafından 28 Ağustos Çarşamba günü hava durumu raporu açıklandı. Yapılan son tahminlere göre Doğu Karadeniz için sağanak yağış, Marmara Bölgesi için ise şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den geçilen verilere göre 28 Ağustos Çarşamba günü Doğu Karadeniz için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaya davet edildi.

İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR UYARISI

Haftanın ilk günlerinden beri etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtınanın bugün de İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Haftalık Hava Tahmini (28 Ağustos - 02 Eylül 2019)

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yağışların bu sabah saatlerinde Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 30

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 32

Adana: Parçalı ve az bulutlu 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 38

Samsun: Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı bulutlu 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

 
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ