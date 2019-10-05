Son Dakika... Meteoroloji bir çok il için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yağışların, sabah saatlerinde Muğla’nın kıyı kesiminde, öğleden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde ve gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinde Muğla’nın kıyı kesiminde, öğleden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde ve gece (Pazar) saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; akşam saatlerine kadar Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Afyonkarahisar çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Hava sıcaklıklarının; iç ve batı kesimlerde 4 - 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ İSTANBUL'UN RADAR GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Haftalık Hava Tahmini (05 - 11 Ekim 2019)

Hava sıcaklıklarının serin ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği, yağış alan yerlerde yer yer altına düşeceği, Salı gününden itibaren tekrar tüm yurtta artacağı tahmin ediliyor.

AA