Son Dakika: Marmara'da deprem

  • Bist 100
    102821
  • Dolar
    5,6816
  • Euro
    6,2211
  • Altın
    279,2640
İstanbul
16 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır 2019? AÖL kayıt yenileme tarihleri AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır 2019? AÖL kayıt yenileme tarihleri
Ljajic'in boşluğunu Oğuzhan Özyakup dolduracak Ljajic'in boşluğunu Oğuzhan Özyakup dolduracak
Adana'da Hastanede'de yankesicilik yapan zanlı tutuklandı Adana'da Hastanede'de yankesicilik yapan zanlı tutuklandı
Fenerbahçe'nin derbide yedek gücü Mevlüt Erdinç Fenerbahçe'nin derbide yedek gücü Mevlüt Erdinç
Neşe Sapmaz kimdir? Neşe Sapmaz kaç yaşında? Neşe Sapmaz kimdir? Neşe Sapmaz kaç yaşında?
Falcao neden takımdan ayrı çalışıyor? Falcao neden takımdan ayrı çalışıyor?
Fatih Terim yıldız oyuncusu Belhanda'yı uyardı Fatih Terim yıldız oyuncusu Belhanda'yı uyardı
Taraftarlardan Fikret Orman'a destek mesajları Taraftarlardan Fikret Orman'a destek mesajları
İran'dan ABD'ye yeni öneri: Nükleer anlaşmayı onaylarsanız ek protokolü hızlıca onaylarız İran'dan ABD'ye yeni öneri: Nükleer anlaşmayı onaylarsanız ek protokolü hızlıca onaylarız
Türkiye genelinde müze sayısı 451'e ulaştı Türkiye genelinde müze sayısı 451'e ulaştı
'İkinci Efes'te' Roma hamamı kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı 'İkinci Efes'te' Roma hamamı kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı
Arakanlı mülteci krizi: Cox's Bazar'da Beyrut sendromu Arakanlı mülteci krizi: Cox's Bazar'da Beyrut sendromu
'Kesik baş' cinayeti hükümlüsü Nevin'den haber var: Kendini eğitime adadı 'Kesik baş' cinayeti hükümlüsü Nevin'den haber var: Kendini eğitime adadı
ABD Ticaret Bakanı: Türk iş dünyasıyla ortaklık yapmaya çok istekliyiz ABD Ticaret Bakanı: Türk iş dünyasıyla ortaklık yapmaya çok istekliyiz
Tırtıllar kayın ormanını kuruttu: Yetkililer çalışmalar yapsa da bir türlü baş edemiyor Tırtıllar kayın ormanını kuruttu: Yetkililer çalışmalar yapsa da bir türlü baş edemiyor
Son Dakika: Türkiye genelinde Dumansız Araç Uygulaması: 5 bin 63 araç sürücüsüne ceza kesildi Son Dakika: Türkiye genelinde Dumansız Araç Uygulaması: 5 bin 63 araç sürücüsüne ceza kesildi
Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan kimdir? Ufuk Kaplan kaç yaşında? Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan kimdir? Ufuk Kaplan kaç yaşında?
İstanbul'da deprem mi oldu? Son dakika Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem İstanbul'da deprem mi oldu? Son dakika Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem
Son Dakika: Marmara'da deprem Son Dakika: Marmara'da deprem
Başkan Erdoğan'ın yoğun BM trafiği Başkan Erdoğan'ın yoğun BM trafiği
Fransa’da kimya fabrikasında dev yangın! Fransa’da kimya fabrikasında dev yangın!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elpidophoros'u kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elpidophoros'u kabul etti
Keşmir'de 13 bin genç erkekten haber alınamıyor Keşmir'de 13 bin genç erkekten haber alınamıyor
'ABD'nin yakınlaşma çabası Türkiye'nin planlarını değiştirmeyecek' 'ABD'nin yakınlaşma çabası Türkiye'nin planlarını değiştirmeyecek'

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Eylül 2019 Perşembe 10:43:37 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 11:06:52

Son Dakika: Marmara'da deprem

AFAD'tan yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul Silivri açıklarında 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 10.32'de Marmara Deniz'inde 3.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi.      

 Denizde meydana gelen deprem, Silivri'ye 23,94 kilometre uzaklıkta ve 7,78 kilometre derinlikte yaşandı.      

Marmara Denizi Silivri açıklarında 24 Eylül'de de 4,6 büyüklüğünde depreme meydana gelmişti.      

(AA)

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ