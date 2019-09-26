26 Eylül 2019 Perşembe 10:43:37 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 11:06:52
Son Dakika: Marmara'da deprem
AFAD'tan yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul Silivri açıklarında 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 10.32'de Marmara Deniz'inde 3.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi.
Denizde meydana gelen deprem, Silivri'ye 23,94 kilometre uzaklıkta ve 7,78 kilometre derinlikte yaşandı.
Marmara Denizi Silivri açıklarında 24 Eylül'de de 4,6 büyüklüğünde depreme meydana gelmişti.
(AA)
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