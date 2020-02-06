Son dakika: Manisa Demirci’de eğitime kar tatili

Demirci ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Demirci Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün ara verildi. Demirci ilçe genelinde ilk ve orta lise dereceli okullarımızda eğitim-öğretim gören öğrencilerimiz için 6 Şubat 2020 Perşembe günü eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

KARLA YOĞUN MÜCADELE



Belediye Fen İşleri ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri de Demirci-Simav karayolundaki 1470 rakımlı Akçakertik mevkisinde geceden bu yana karla mücadeleye devam ediyor.