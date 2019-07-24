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24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:28:38 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:30:00

Son Dakika: Kocaeli'de renk değiştiren dere paniğe neden oldu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinden geçen Eynerce Deresi, kimyasal olduğu tahmin edilen atık nedeniyle kirlendi. Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, incelemek üzere dereden numune alırken, ilçe sakinleri duruma tepki gösterdi.

Kocaeli Dilovası'ndaki sanayi kuruluşlarının arasından geçip, ilçe merkezine gelen buradan da Marmara Denizi'ne dökülen Eynerce Deresi'nde 3 gün önce kirlenme tespit edildi. Suyun renginin kahverengi olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen görevliler, incelenmek üzere dereden numune aldı. Dere yatağına yapıştığı görülen maddenin içeriğini tespit etmek için  inceleme başlatıldı.

Dilovası'nda yaşayan vatandaşlar tarafından kurulan Ekoloji ve Sağlık Derneği(EKOSDER) üyeleri, duruma tepki gösterdi. Kirliliği neden olan maddenin kimyasal olmasından şüphelendiklerini söyleyen dernek üyeleri, yetkililerden yardım istedi.

Derede inceleme yapan Dilovası EKOSDER Başkanı İsmail Sami, "İhbar üzerine dere kenarına gittik. Kirlilik oluşmuştu. Kirlilik oluşurken ne olduğu bilinmeyen madde, derenin altına yapışmış. Bugün üçüncü gün ve maalesef bitki örtüsü zarar görmüş. Bu madde, dereyle birlikte Marmara Denizi'ne akıyor. Çevre İl Müdürlüğü numune aldı. Kimyasal madde olduğu ortada. Yukarıda sanayi kuruluşları var. Burası için ayrı bir kaçak deşarj oluşmuş. Buraya vidanjör ile getirilip deşarj edilmiş. Ağır bir kimyasal madde olduğu belli, çünkü yapışarak gelmiş. Dere sürekli akmasına rağmen kirlilik bitmiş değil. Dilovası'nda Dilderesi ve Eynerce dereleri var. İkisi de zaman zaman kimyasal saldırılara maruz kalıyor" dedi.

Deredeki kirliliğin bölgedeki hayvanları da etkilediğini söyleyen Sami, "Burası hayvanların otlak alanı, derenin üst taraflarında ağıllar var. Hayvanlar bakılıyor. Kirlilik oluştuğu için hayvanlar buradan su içemiyor. Gelen hayvan geri dönüp, gidiyor" diye konuştu.

"ÇOCUKLAR BU DEREDE OLUŞAN OYUKLARDA YÜZÜYOR" 

Yaşanan durumun insan ve çocukların sağlığına zarar verebileceğini belirten Sami, “Bu durumun yaşandığı günden beri hayvanlar buradan su içemiyorlar. Yukarıda hayvan besleyen bir ağabeyimiz var. Burası ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Çünkü burada zaman zaman kimyasal atık birikintisinin oluştuğunu ve bu durumdan dolayı 7-8 hayvanının telef olduğunu söyledi. Bu konuyla ilgili mahalleliden de tepkiler geliyor ama maalesef ki sesimizi çoğu zaman duyuramıyoruz. Biz burada mahalleli ile birlikte 5 yıldır çevre mücadelesi veriyoruz. Dilovası’nda birçok çevre problemi var ama bu konuyla ilgili ciddi bir tepki oluşmuş durumda. Bu derede eskiden halılar yıkanırdı, çocuklar yüzerdi. Hala çocuklar bu derede oluşan oyuklarda yüzüyor. Ama şu an öyle bir şey söz konusu bile değil” diye konuştu. 

(DHA)

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