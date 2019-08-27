27 Ağustos 2019 Salı 15:11:46 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 15:12:34
Son Dakika... Kaza nedeniyle Avrasya Tüneli kapandı
Avrasya Tüneli Avrupa- Anadolu yönünde meydana gelen kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Tünelden araç geçişine izin verilmiyor. Kazaya itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
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