20 Eylül 2019 Cuma 11:00:22 | Son Güncelleme: 20 Eylül 2019 Cuma 11:01:38
Son Dakika: Kağıthane'de belediye otobüsü 5 araca çarptı
İstanbul Kağıthane'de Çeliktepe Mahallesi'nde bir belediye otobüsü yokuş aşağıya inerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halindeki 5 araca çarptı.
Kaza sırasında kaldırımda yürüyen bir kadın iki araç arasına sıkışarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların kurtardığı kadın hastaneye götürüldü.
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