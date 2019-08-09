Son Dakika... İzmir Çiğli Sanayi Bölgesi'nde yangın!

İzmir’in Çiğli ilçesinde Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 1028'inci sokakta faaliyet gösteren bir Rulman fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören işçilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

(İHA-AA)