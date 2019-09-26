Son Dakika: İstanbul'da korkutan deprem: Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 6 olarak açıkladı

15 ARTÇI SARSINTI

Marmara Denizi'nde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından 15 artçı sarsıntı yaşandı. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Marmara Denizi Silivri açıklarında yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin artından artçı sarsıntılar devam ediyor.

Marmara Denizi'nde en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 15 artçı sarsıntı yaşandı.

İLK OLARAK 5.8 OLARAK AÇIKLANMIŞTI



Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye saati ile 13.59'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde oluştuğu ve Silivri'ye uzaklığının 21,68 kilometre olduğu belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi de depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladı.

İstanbul'da meydana gelen deprem Bursa, Kocaeli ve Kırklareli kent merkezinde de hissedildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, deprem sonrasında saat 14.20 itibarıyla AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını, bütün birimlerin depremin kentteki etkilerini yakından takip ettiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meydana gelen deprem sonrasında saat 14.20 itibarıyla ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir."

DEPREM NEDENİYLE DURUŞMALARA ARA

Bakırköy Adalet Sarayı deprem nedeniyle kontrollü bir şekilde tahliye edildi. Duruşmalara ise tedbiren ara verildi.

"Evlerinde çatlak oluşan vatandaşlar binalarını terk etsinler"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, depremin bazı binalarda hasara yol açmış olabileceğini belirterek, "Evlerinde çatlak oluşan vatandaşlar binalarını terk etsinler ve AFAD’dan ve valilikten gelecek uyarıları dinlesinler. Bu deprem Marmara'da beklediğimiz büyük deprem fayında oldu. Orta büyüklükte bir deprem ve bir iki hafta bu hatta artçılar (4 ve üzeri)sürebilir. Yerkabuğunu kırabilecek bir enerji oluşturabileceğinden hasarlı ve riskli binalardaki vatandaşlarımızın evlerini terk etmesi gerekiyor." dedi.

ARTÇI MEYDANA GELDİ

Depremin ardından 4,0 büyüklüğünde iki artçı deprem daha meydana geldi.

Deprem nedeniyle duruşmalara ara



Bakırköy Adalet Sarayında, deprem nedeniyle tedbiren duruşmalara ara verildi.



İstanbul 5,8 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Silivri açıklarında saat 13.59'da 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü. Bakırköy Adalet Sarayı deprem nedeniyle kontrollü bir şekilde tahliye edildi. Duruşmalara ise tedbiren ara verildi.

''BAYAĞI SALLANDIK, KENDİMİ DIŞARI ATTIM''

İstanbul'da kent genelinde hissedilen deprem İstanbul Havalimanı'nda kısa süreli hareketliliğe neden oldu. İstanbul Havalimanı'nda da deprem olduğunu hisseden yolcular ile çalışanlar, terminalin belirli yerlerinde toplandı.

Yolcular ve çalışanlar kısa süreli panik yaşamalarının ardından aile ve yakınlarıyla cep telefonlarıyla görüştü.

Ayrıntılar geliyor...