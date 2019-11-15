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15 Kasım 2019 Cuma 14:49:47 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 14:56:12

Son dakika... İstanbul Valiliği: 42 bin 888 kaçak göçmen gönderildi

İstanbul Valiliği'nden "12 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında 42 bin 888 kaçak göçmen, geri gönderme merkezlerinin bulunduğu illere sevk edilmiştir" açıklaması yapıldı.

İstanbul Valiliği'nden "12 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında 42 bin 888 kaçak göçmen, geri gönderme merkezlerinin bulunduğu illere sevk edilmiştir" açıklaması yapıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:


"İlimizde düzensiz göçle mücadele, kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik rehberlik hizmetleri, işyeri tabela ve kaydı olmayan ya da başka illere kayıtlı olan Suriyelilerin denetimleri devam etmektedir.

Bu kapsamda Valiliğimiz koordinasyonunda 12 Temmuz – 15 Kasım 2019 tarihleri arasında;

1) Düzensiz göçle gelen 42.888 kaçak göçmen, Bakanlığımızın belirlediği Geri Gönderme Merkezleri’nin bulunduğu illere sevk edilmiştir. Bunların geri gönderme işlemleri sevk edildikleri merkezlerde sürdürülmektedir.

2) İlimizde kayıtsız 6.416 Suriyeli, Bakanlığımızın belirlediği illerdeki Geçici Barınma Merkezleri’ne sevk edilmiştir.

İstanbul’ da ayrıca 01 Ocak – 15 Kasım 2019 tarihleri arasında 46.350 düzensiz göçmen ve  4.357 kayıtsız Suriyeli hakkında dosyalı işlem yapılmıştır.

Böylece 1 Ocak – 15 Kasım 2019 tarihleri arasında toplam 100.011 düzensiz göçmen hakkında işlem yapılmıştır.

3 1 Ocak – 31 Ekim 2019 tarihleri arasında Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve ilgili kurum temsilcilerinden oluşan ekiplerimiz,  çalışma  hayatında  kayıt  dışı  istihdamın  önlenmesi  için  REHBERLİK faaliyetlerine devam etmektedir. Bu dönemde 60.000’e yakın işyeri ziyaret edilerek, işveren ve çalışanlarına rehberlik hizmeti verilmiştir.

4) Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ekiplerince çalışma hayatında  kayıt  dışı  istihdamın  önlenmesi  için 1 Kasım 2019 tarihinden 15 Kasım 2019 tarihine kadar 3.419 işyeri denetim yapılmıştır.

Yapılan denetimlerde 906 Türk vatandaşı, 118 Suriyeli ve 145 diğer ülke vatandaşı yabancı işçinin kayıtsız istihdam edildiği tespit edilmiş, bu işyerlerine 6.158.495,58 TL para cezası uygulanmıştır.

12.07.2019 – 15.11.2019 tarihleri arasında mevzuata uygun olmayan 4.378 işyeri tabelasının tamamına yakını uygun hale getirilmiştir. Süreç düzenli olarak takip edilmektedir."

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