28 Ağustos 2019 Çarşamba 07:46:54 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:03:55
Maltepe'de lüks otelde silahlı kavga: 1 kişi ağır yaralı
Maltepe Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi’nde bulunan lüks bir otelde silahlı kavga çıktı. Yaşanan olayda 1 kişinin ağır yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Maltepe Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi’nde bulunan lüks bir otelde silahlı kavga çıktı. Yaşanan olayda 1 kişinin ağır yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
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