16 Eylül 2019 Pazartesi 17:32:57 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 17:33:43
Son Dakika: İstanbul, Büyükçekmece'de TEM'de TIR yangını
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde TEM Otoyolu'nda bir TIR'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hadımköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
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