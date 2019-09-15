15 Eylül 2019 Pazar 13:11:15 | Son Güncelleme: 15 Eylül 2019 Pazar 13:58:23
Son Dakika... İstanbul Avcılar'da güpegündüz silahlı çatışma: 1'i kadın 3 kişi vuruldu
Avcılar Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi üzerinde aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada ilk belirlemelere göre 1'i kadın 3 kişi yaralandı. İki grup arasındaki kavga ve çatışma anları bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
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- Son Dakika... İstanbul Avcılar'da güpegündüz silahlı çatışma: 1'i kadın 3 kişi vuruldu
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