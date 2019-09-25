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25 Eylül 2019 Çarşamba 18:45:02 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 18:58:05

İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'ın Lice kırsalında gerçekleştirilen "Bayrak-135 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer-2 Operasyonu"nda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Lice kırsalında "Bayrak-135 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer-2 Operasyonu" düzenlendi.

Bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda 3 terörist, silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

AA

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