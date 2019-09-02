Son dakika... Elazığ ve Bingöl'de korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.46'da Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 18 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

Bingöl'de ise merkez üssü Yaylıdere ilçesinde büyüklüğü 3.9 şiddetinde olan bir deprem meydana geldi.

(AA)