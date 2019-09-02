02 Eylül 2019 Pazartesi 19:08:00 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2019 Pazartesi 19:20:35
Son dakika... Elazığ ve Bingöl'de korkutan deprem!
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 4 şiddetinde deprem meydana geldi. Bingöl'de ise Yaylıdere ilçesinde 3.9 şiddetinde olan bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.46'da Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 18 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.
Bingöl'de ise merkez üssü Yaylıdere ilçesinde büyüklüğü 3.9 şiddetinde olan bir deprem meydana geldi.
(AA)
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