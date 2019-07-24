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24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:01:00 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:20:42

Son Dakika Haberi: Düzce, afet bölgesi ilan edildi

Düzce ile ilgili gelen son dakika haberine göre, meydana gelen su baskını ve toprak kayması nedeniyle bölge "afet bölgesi" ilan edildi.

Düzce, meydana gelen su baskını ve toprak kayması nedeniyle "afet bölgesi" ilan edildi.

Düzce'de, etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda kaybolan iki çocuğu arama çalışmalarına katılan ekipler, sağanak uyarısı nedeniyle güvenli bölgeye çekildi.
      
Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Uğurlu ve Melenağzı köylerinde, Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE), İHH Arama-Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma (UKSAR), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Sakarya, Eskişehir, Bursa, İstanbul illerinden gelen arama kurtarma ekiplerinin, kaybolan iki çocuğu arama çalışması gün boyu sürdü.      

Meteoroloji yetkililerinin bölgede sağanak uyarısı nedeniyle kriz merkezi, ekiplerin güvenli bölgeye çekilmesi talimatı verdi. Talimat sonrası ekipler, çalışmalarına ara verdi.      

- "Yağış süresince çalışma olmayacak"      

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meteoroloji yetkililerinin bölgede sağanağın etkili olacağı uyarısının ardından ekiplerin güvenli bölgeye çekilmesi talimatı verdiklerini söyledi.      

Bu kapsamda yağış süresince çalışmaların olmayacağını ifade eden Dağlı, "Yağış nedeniyle ekipler, çalışmaları durdurup tekrar başlayacak. Dere içerisinde iş makinesi bırakılmayacak, muhkem yerlere çekilecek." dedi.      

Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 19 Temmuz'da Akçakoca
ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında kayıp olarak aranan Fatma Töngel'in 21 Temmuz'da, Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede Cengiz Töngel'in, 22 Temmuz'da Uğurlu köyünde ikizlerden 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın, dün de anne Nilgün ile kızı 9 yaşındaki Funda Kaplan'ın cesedi bulunmuştu.   

  "YOĞUN BİR ÇALIŞMA YAPIYORUZ"

Vali Dağlı, İl Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ve Karatavuk Köyü Muhtarı Burhan Aydın ile birlikte selden zarar gören köylerdeki çalışmaları yerinde inceledi.

Karatavuk köyü ile Yenice köyü arasındaki çalışmaları inceleyen Dağlı, ekiplerle bir süre sohbet etti.

Vali Dağlı, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk günden bu yana yoğun bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Bölgede iki kayıp çocuğu arama çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Dağlı, "Arama çalışmalarında dün iki kaybımızı daha bulduk ve defnettik. 7 kaybımızdan iki tanesi kaldı. Günün aydınlanmasından itibaren aramaya başladılar. Birincil önceliğimiz onları bulmak. Hayatı da bir an önce normale döndürmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Çalışmalarda epey bir yol alındığını anlatan Dağlı, aramayı yapan ekiplerin bu işin sistemini bildiğini, tahminleri olduğunu söyledi.

Selin getirdiği çok fazla ağaç ve orman ürünü olduğunu, ormancıları seferber ettiklerini, ağaç temizliği yapıldığını bildiren Dağlı, "Temizliği yapıp altlarını daha iyi arayabilelim diye düşünüyoruz. Balık adamlar, UMKE, AFAD, jandarma, emniyet ve sivil ekiplerimiz, itfaiye ekiplerimiz çalışmaları sürdürüyor. Birinci önceliğimiz arama. İnşallah bir sonuca başlarız. Hayatı da normale döndürmeye başladık. 6 gündür önemli çalışmalar yapıldı, devletimiz büyük, belli bir aşamaya geldik. İnşallah kısa zamanda buraları toparlarız." ifadelerini kullandı.

Vali Dağlı, bazı basın yayın organlarında yer alan "3 gündür sokakta kalıyorlar" başlıklı habere ilişkin şunları kaydetti:

"O bilginin yanlış bir bilgi olduğu şeklinde bilgi geldi. Ayrıca, şöyle bir yanlış bilgi de var, maalesef, sanki Düzce Valiliği veya kaymakamlıklar dışarıdan gelen yardımları kabul etmiyor gibi. Böyle bir şey kesinlikle olmaz. Böyle bir zamanda yardım yapılmak istenmesi kutsaldır. Bunları kabul etmemek gibi bir durum, düşünce kesinlikle olmaz. Güzel bir koordine sağlıyoruz, koordinasyonumuz çok iyi, Allah'a şükür." 

Dağlı, ildeki belediyeler başta olmak üzere Bolu, Sakarya, Kocaeli, Bursa, İstanbul, Ankara, Konya ve Zonguldak valilik ve belediyelerin anlayışla yardımlarda ve desteklerde bulunduğunu sözlerine ekledi.

- Fiyat denetimleri yapılıyor

Bu arada, Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, Akçakoca ilçesinde su fiyatlarının olması gerekenin üzerinde arttığına dair haberler üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından sel felaketi yaşanan bölgelerde herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için başta Akçakoca ilçesinde olmak üzere, hazır su, birçok gıda ve temizlik ürünlerinde gerekli denetimlerin yapılarak, olası fiyat artışının olmaması yönünde önlemlerin alınmaya devam edildiği kaydedildi.

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