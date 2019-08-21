Diyarbakır'da silahlı kavga: Çok sayıda ölü ve yaralı var

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, G.P.'nin, eşi Z.P. ile aralarındaki geçimsizlik yüzünden babasının evine gitmesi nedeniyle aileler arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 6 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında, Silvan'ın Gökçe Tevek köyünde meydana geldi. Diyarbakır'da yaşayan G.P., iddiaya göre, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Z.P. ile tartışıp, köyde oturan babası Cevad Narin'in evine gitti. Diyarbakır'da yaşayan Z.P. ise ağabeyi M.P. ve dayısı S.E. ile birlikte hafif ticari araçla geldikleri Narin'in evinde, G.P.'yi götüreceklerini söyledi. Narin ailesinin olumsuz yanıt vermesiyle 3 kişi, yanlarında getirdikleri kalaşnikof ve pompalı tüfekler ile evdekilere ateş açtı. Evde kurşunların hedefi olan kimliği belirsiz 1 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi de yaralandı. Saldırganlar, olay yerinden kaçarken, ihbarla köye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık görevlilerince ambulanslarla Silvan ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Halise (32), Aziz (20), Gökhan (19) ve Mevlüt Narin (58) ile Edip Oğraş (42) doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 2 KİŞİ ARANIYOR

Köyde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri ise giriş- çıkışları kapattı. Eve ateş açanlardan M.P., hafif ticari araçta 2 kalaşnikof ve 2 pompalı tüfekle yakalanıp, gözaltına alındı. Z.P. ve S.E.'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

DHA