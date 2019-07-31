31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:48:31 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:00:26
Son Dakika: Çanakkale'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 14.34 sıralarında merkez üssü Çanakkale Yenice olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 10.6 km derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.
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