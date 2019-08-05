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05 Ağustos 2019 Pazartesi 22:51:27 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 22:59:48

Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Bursa Valisi Canbolat: Orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor

Bursa Valisi Yakup Canbolat, ildeki orman yangınının kısmen kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.Yaptığı açıklamada, Orhaneli ilçesindeki orman yangınının 9 alana intikal ettiğini, bunların 7'sinde mücadelenin sonuç verdiğini ve yangının söndürüldüğünü hatırlattı.

2 alanda devam eden yangının da kısmen kontrol altına alındığını dile getiren Canbolat, şunları kaydetti:

"Yangın kısmen kontrol altına alındı. Bütün ekiplerimiz arazide. Gece uçuşu olmadığı için helikopterlerimiz çalışamıyor. Onun dışındaki diğer bütün ekiplerimiz sabaha kadar soğutma çalışması yapacaklar. Şu ana kadar 30 hektar civarında alanda zarar olduğunu tahmin ediyoruz. Sabaha kadar soğutma çalışmaları devam edecek. İnşallah yarın itibarıyla tamamını söndürmüş oluruz diye düşünüyoruz."

AA

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