09 Ağustos 2019 Cuma 16:32:38 | Son Güncelleme: 09 Ağustos 2019 Cuma 16:33:34
Son Dakika... Bursa'da orman yangını
Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Yenişehir ilçesindeki Selimiye Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahaleye başlarken havadan müdahale için yangın söndürme helikopteri çağrıldı.
(DHA)
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