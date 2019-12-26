26 Aralık 2019 Perşembe 07:26:25 | Son Güncelleme: 26 Aralık 2019 Perşembe 07:28:07
Son dakika... Balıkesir'de peş peşe depremler
AFAD'ın verilerine göre Balıkesir'de 3.7, 3.5 ve 2.3 şiddetinde peş peşe depremler meydana geldi.
AFAD'ın verilerine göre saat 04.55'te Balıkesir'de merkez üssü Altieylül olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Ardından saat 05:00'da 2.0, 05.55'te 3.5 ve 06.18'de 2.3 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldi.
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