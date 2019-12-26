Son dakika... Balıkesir'de peş peşe depremler

AFAD'ın verilerine göre saat 04.55'te Balıkesir'de merkez üssü Altieylül olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ardından saat 05:00'da 2.0, 05.55'te 3.5 ve 06.18'de 2.3 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldi.