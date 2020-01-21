Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlar Türkiye'ye getiriliyor

  • Bist 100
    121995
  • Dolar
    5,9277
  • Euro
    6,5768
  • Altın
    295,8930
İstanbul
7 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Slovakyalı stoper Denis Vavro, Galatasaray'ın kıskacında Slovakyalı stoper Denis Vavro, Galatasaray'ın kıskacında
Burak Özçivit Fahriye Evcen iddialara pozlarıyla yanıt verdi takipçiler destek çıktı Burak Özçivit Fahriye Evcen iddialara pozlarıyla yanıt verdi takipçiler destek çıktı
13 milyon emekliyi ilgilendirecek banka promosyon miktarı Şubat'ta belirlenecek 13 milyon emekliyi ilgilendirecek banka promosyon miktarı Şubat'ta belirlenecek
Edirne'de kızını boğarak parçalara ayıran baba mahkemede inkar etti Edirne'de kızını boğarak parçalara ayıran baba mahkemede inkar etti
Beşiktaş Karius ile şimdiden yolları ayırma kararı aldı Beşiktaş Karius ile şimdiden yolları ayırma kararı aldı
Henry Onyekuru, 2 Şubat'taki Kayserispor maçında sahalara dönecek Henry Onyekuru, 2 Şubat'taki Kayserispor maçında sahalara dönecek
Başkan Erdoğan’a "Miçotakis sizinle arayı düzeltmek istiyor" diyen kim? Yunan gazeteci iki isim verdi Başkan Erdoğan’a "Miçotakis sizinle arayı düzeltmek istiyor" diyen kim? Yunan gazeteci iki isim verdi
Beşiktaş Abdullah Avcı'yla yola devam kararı aldı Beşiktaş Abdullah Avcı'yla yola devam kararı aldı
İstanbul'da FETÖ'ye mali yardımda bulunan 15 şüpheli hakkında operasyon İstanbul'da FETÖ'ye mali yardımda bulunan 15 şüpheli hakkında operasyon
Türk Eximbank'tan KOBİ'lere faiz indirimi Türk Eximbank'tan KOBİ'lere faiz indirimi
Altının gramı 298 lira civarında Altının gramı 298 lira civarında
Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar: Şu an tek isteğim evlenmek Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar: Şu an tek isteğim evlenmek
ABD'de silah hakları eylemcileri sokağa döküldü ABD'de silah hakları eylemcileri sokağa döküldü
Cammu Keşmir'de güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çatışma: 3 ölü Cammu Keşmir'de güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çatışma: 3 ölü
Güney Kore Hürmüz Boğazı'na asker gönderiyor Güney Kore Hürmüz Boğazı'na asker gönderiyor
ABD'li uzman: Türkiye ve Rusya bölgede barışın sağlanması için yapılan çalışmalarda en önemli aktörler ABD'li uzman: Türkiye ve Rusya bölgede barışın sağlanması için yapılan çalışmalarda en önemli aktörler
Prens Harry ve Meghan Markle hakkında şok iddia! Ayrılmaları için tehdit edildiler Prens Harry ve Meghan Markle hakkında şok iddia! Ayrılmaları için tehdit edildiler
Sefirin Kızı tekrarı ne zaman? Sefirin Kızı 6. bölüm fragmanı izleme linki Sefirin Kızı tekrarı ne zaman? Sefirin Kızı 6. bölüm fragmanı izleme linki
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı
Pakistan Afganistan sınırını hedef aldı: 200 roket fırlatıldı Pakistan Afganistan sınırını hedef aldı: 200 roket fırlatıldı
Bozuştuğu adamına sütyen giydirdi! "Döner Kardeşler" mahkemede Bozuştuğu adamına sütyen giydirdi! "Döner Kardeşler" mahkemede
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu krizi yaşanıyor Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu krizi yaşanıyor
İran, Tahran üzerinde düşürülen Ukrayna uçağının iki füzeyle vurulduğunu doğruladı İran, Tahran üzerinde düşürülen Ukrayna uçağının iki füzeyle vurulduğunu doğruladı
Yunan ekibi AEK'dan Caner Erkin'e sürpriz teklif Yunan ekibi AEK'dan Caner Erkin'e sürpriz teklif

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Ocak 2020 Salı 10:04:13 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 10:06:08

Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlar Türkiye'ye getiriliyor

Somali'de bir Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine 18 Ocak'ta düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan 20 kişiden 9'u tedavi için Türkiye'ye getiriliyor.

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun güneybatısındaki Afgoye kentinde bir Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine 18 Ocak'ta düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan 20 kişiden 9'u tedavi için Türkiye'ye getiriliyor.

Etimesgut Askeri Havalimanı'ndan gece 00.30'da kalkan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri nakliye uçağı, bu sabah saat 06.30'da Mogadişu Aden Adde Uluslararası Havalimanı'na indi.

Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nden (UMKE) 9 kişiyi Mogadişu'ya taşıyan uçağı havalimanında Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Aşır Eraslan, Somali Devlet Bakanı Abdulkadir Şeyhali İbrahim, Somali İnsani Yardım Bakanı Hamza Said Hamza ve diğer yetkililer karşıladı.

UMKE ekibinin hazırlıklarını tamamlamasının ardından 9 yaralıyı taşıyan ambulanslar havalimanına giriş yaptı. Daha sonra UMKE ekibi ve Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi görevlileri, ağır yaralı 3 Türk ile 6 Somali vatandaşını uçağa taşıdı.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırının Türk müteahhitlik firmasının şantiyesinde gerçekleştiğini hatırlattı. Yaralananlara ilk müdahalenin Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"3 vatandaşımız ile 6 Somalili ağır yaralı. Şu an durumları stabil bir hale geldi ama tedavilerine daha iyi bir şekilde devam edilmesi için ülkemize gönderiyoruz. Hükümetimiz geçen patlamada olduğu gibi bugün de uçak göndererek hastalarımızın güzel bir şekilde naklini gerçekleştirecek. Somalili dostlarımız bu saldırıdan dolayı çok üzüntülüler."

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından yaralıları taşıyan askeri uçak, Aden Adde Uluslararası Havalimanı'ndan Ankara'ya hareket etti.

 

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun güneybatısındaki Afgoye kentinde, Afgoye-Mogadişu yolunun yapımını üstlenen bir Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine iki gün önce bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, saldırıda 3 kişi ölmüş, 6'sı Türk vatandaşı 20 kişi yaralanmıştı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ