Sokaktan şampiyonluğa

Mendil satıp, araba camlarını silen çocuklar spora da yönlendirildi. Kısa sürede kendilerini geliştiren çocuklardan Muhammet D. (12) ve Ozan O. (11), Judo Federasyonu ve Kilis Belediyesi'nin düzenlediği Ulusal Judo Belediye Kupası'nda Türkiye ikincisi oldu. Şimdi yeni müsabakalara hazırlanıyorlar.