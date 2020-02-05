05 Şubat 2020 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2020 Salı 19:22:09
Sokaktan şampiyonluğa
Van'da, "Çocuk ve Gençlik Kampüsü" projesi kapsamında sokakta çalıştırılan 800 çocuğun eğitimlerine devam etmesi sağlandı.
Mendil satıp, araba camlarını silen çocuklar spora da yönlendirildi. Kısa sürede kendilerini geliştiren çocuklardan Muhammet D. (12) ve Ozan O. (11), Judo Federasyonu ve Kilis Belediyesi'nin düzenlediği Ulusal Judo Belediye Kupası'nda Türkiye ikincisi oldu. Şimdi yeni müsabakalara hazırlanıyorlar.
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