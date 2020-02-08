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08 Şubat 2020 Cumartesi 09:00:06 | Son Güncelleme: 08 Şubat 2020 Cumartesi 09:02:15

Sokak ortasında terör estiren kızlarla ilgili flaş karar

Denizli’de, 13 yaşındaki S.S.’yi dövdükleri iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki ifadelerinin ardından ’kasten yaralama’ suçundan adliyeye sevk edilen 14 yaşındaki Nazlı C. ile 15 yaşındaki Aysel C., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Pamukkale'nin Aktepe Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki S.S., iddiaya göre 4 Şubat günü, yaşları 13 ile 15 arasında değişen 3 kız çocuğu tarafından parkta dövüldü.

S.S.'nin babası da polise şikayetçi oldu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polis, 14 yaşındaki Nazlı C. ve 15 yaşındaki halası Aysel C.'yi gözaltına aldı.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ifadeleri alınan hala- yeğen, S.S. ile aralarında yan bakma meselesinden tartışma çıktığını anlatarak, dayak iddialarını kabul etmedi. İkili, daha sonra adliyeye sevk edildi.

"SÜREKLİ İŞKENCE EDİYORLARMIŞ"

Yaşanan dehşet verici olayın ardından açıklamalarda bulunan baba F.S., görüntüleri izledikten sonra adeta şok olduğunu ve büyük bir şaşkınlık içerisinde kızı ile diğer kız çocuğuna yapılan eziyeti gördüğünü kaydetti.

F.S., "Çocuklarımızı okul çıkışında bir grup kız çocuğu darp ediyor, çok kötü şekilde dövüyor. Bunlara sürekli işkence ediyorlarmış. Tabi ben de Salı günü öğrendim. Biz bunun durmasını istiyoruz. Çocuklarımıza bu işkence yapılmasın ,onu istiyoruz. Gereken birimler, yetkililer bunun üzerinde dursun. Bu çocuklara biri 'dur' desin istiyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim size bu çocukların görüntüleri bana birkaç tane geldi. Üç tane kız çocuğu var, üçü de diğer çocukları çok kötü dövüyor. O görüntüler geldi. Fakat bunlar olurken bunları çeken bir grup da var. Onları tanımıyorum. Bu kızları da tanımıyorum görüntüde gördüm. Bir tanesinin ailesi ile görüştüm. Ailesi 'gerekeni biz yapacağız' dedi. Ama yine o görüntüler ben konuştuktan sonra tekrar dağılmaya başladı" dedi.

"BU GÖRÜNTÜLERLE DE ÇOCUKLARI TEHDİT EDİYORLAR"

F.S., genç kızların çocukları darp ettikten sonra tehdit ettiklerini de belirterek bu sıkıntıları sürekli yaşadıklarını kaydetti. F.S., "Çocuklarını döven şahısların kimseye anlatmaması konusunda 'sizi döveceğiz, şunu böyle yapacağız, evinizi basacağız' tabiri kullanarak çocukları korkutmuşlar. Çocuklar kimse ile bir şey paylaşamıyorlar. Bu görüntülerle de çocukları tehdit ediyorlar. Polise başvurdum. Gereken bütün adli işlemler başladı. Şu an bekliyoruz. Görüntüleri kendileri çekiyorlar. Sosyal medya hesabından durum olarak paylaşıyorlar. Kendi arkadaş aralarında da paylaşım yapıyorlar. Tabi olay büyüyor" diye konuştu.

BAŞKA BİR KIZ ÇOCUĞUNU DARP EDERKEN GÖRÜNTÜ ÇEKMİŞLER

Aysel C. ve Nazlı C.'nin geçen 16 Nisan günü de Karşıyaka Mahallesi'nde, 17 yaşındaki A.N.A. isimli kızı dövdükleri, dayak olayını H.Ç. isimli kız çocuğuna cep telefonuyla kaydettirdikleri ortaya çıktı. Yolunu kestikleri A.N.A.'yı tekmeleyip, yumruklayan ve saçlarından tutup yerlerde sürükleyen Aysel C. ve Nazlı C.'nin gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Denizli'de, 13 yaşındaki S.S.'yi dövdükleri iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki ifadelerinin ardından 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen 14 yaşındaki Nazlı C. ile 15 yaşındaki Aysel C., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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