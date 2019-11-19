ŞOK'a yarın neler geliyor? ŞOK 20 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında

ŞOK 20 Kasım aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. ŞOK'a yarın neler geliyor? sorularının arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. ŞOK her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünleri getiriyor. ŞOK aktüel ürünleri hızlıca tükeniyor. Bu haftaki ürünleri kaçırmak istemeyenler ŞOK aktüel ürünler kataloğunu incelemek istiyor. ŞOK'a bu hafta çocuk odası için mobilyalar geliyor. Küçük çocuğu olanlar ve odalarına yeni mobilyalar almak isteyenler ŞOK'un yarınki aktüel ürünler kataloğunu haberimizden inceleyebilir.

ŞOK'A YARIN NELER GELİYOR?

ŞOK'ta bu hafta ahşap çocul yatağı 799 TL'den, 4 çekmeceli ahşap raf 149 TL'den, ahşap masa sandalye takımı 139 TL'den, ahşap raflı çocuk kitaplığı 129 TL'den, ahşap çocuk elbise askılığı 99,90 TL'den, oyuncaklı oyun minderi 45 TL'den satılıyor.

ŞOK 20 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU