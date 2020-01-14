ŞOK'a yarın neler geliyor? ŞOK 15 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında

ŞOK aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. ŞOK müşterileri hızlıca tükenen ürünleri kaçırmak istemiyor. ŞOK'a yarın neler geliyor? ŞOK 15 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorularının yanıtı gündemin araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. ŞOK müşterileri yarın itibari ile gelecek ürünlerin neler olduğunu öğrenmek istiyor. ŞOK market her hafta Çarşamba ve Cuma günleri raflarını aktüel ürünlerle dolduruyor.

ŞOK'A YARIN NELER GELİYOR?

ŞOK 15 Ocak aktüel ürünler kataloğuna göre, 3'lü cam ankastre set 1079 TL'den, Sinbo tost makinesi 139 TL'den, Tulu porselen 2'li kahve seti 19,95 TL'den, balık tavası 49,95 TL'den, çelik süzgeç çeşitleri 19,95 TL'den, 3'lü kurulama bezi 6,50 TL'den, yuvarlak tepsi 9,99 TL'den, aile boy çaydanlık 89,90 TL'den, kek fanusu 9,99 TL'den, çek bırak el rondosu 19,95 TL'den satılıyor.

ŞOK 15 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU