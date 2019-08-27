ŞOK okul malzemeleri 2019 ne zaman gelecek? ŞOK okul malzemeleri 28 Ağustos 2019 kataloğu

ŞOK okul malzemeleri 2019 ne zaman gelecek? ŞOK okul malzemeleri 2019 kataloğu yoğun olarak araştırılan konular arasında yerini aldı. Yeni eğitim öğretim döneminin yaklaşması ile okul hazırlıkları da start aldı. Öğrenci ve veliler en uygun ve kaliteli okul malzemelerini almak için araştırmaya başladı. Kırtasiyelerin yanı sıra marketlere gelen okul malzemelerini satın almak isteyenler ŞOK okul malzemelerini araştırıyor. ŞOK her yıl olduğu gibi bu yıl da okul arifesinde okul kırtasiye araç ve gereçlerini raflarına yerleştiriyor. Peki, ŞOK okul malzemeleri ne zaman gelecek? İşte ŞOK okul malzemeleri 28 Ağustos 2019 kataloğu

ŞOK OKUL MALZEMELERİ 2019 NE ZAMAN GELECEK?

ŞOK okul malzemeleri 28 Ağustos 2019 tarihi itibari ile market raflarındaki yerini alacak. Hangi okul malzemelerinin geldiği ve ne kadardan satışa sunulduğu ise ŞOK okul malzemeleri 28 Ağustos 2019 kataloğunda sıralanıyor.

ŞOK 28 Ağustos 2019 kataloğuna göre, A4 defter 5,50 TL'den, 72 yaprak A4 defter 4,75 TL'den, 80 yaprak A4 defter 3,99 TL'den, 80 yaprak kareli çizgili A4 defter 3,50 TL'den, Tel dikişli A5 defter 2,50 TL'den, Spiralli A4 defter 6,99 TL, 120 yaprak A4 defter 7,99 TL'den, 60 yaprak A4 defter 2,99 TL, Karton kapak resim defteri 3,50 TL'den, anaokulu çantası çeşitleri 14,95 TL'den, beslenme çantalı okul çantası 24,90 TL'den, renkli kalem kutusu 3,99 TL'den satılıyor. Fiyatlar 28 Ağustos - 30 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak.

ŞOK OKUL MALZEMELERİ 2019